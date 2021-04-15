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Faiz kararı sonrası kurlarda son durum ne?

Merkez Bankası kararının öncesinde 8,05-8,06 seviyesinde hareket eden Dolar/TL faiz kararı sonrasında yükselişe geçti.

Ekonomi 15.04.2021, 15:41
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Faiz kararı sonrası kurlarda son durum ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan ayı PPK toplantısında faiz kararını açıkladı.

Politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 19 oranında tutuldu.

14.00 öncesinde 8,05-8,06 seviyesinde olan dolar kuru, piyasa beklentilerine paralel gelen karar sonrası 8,12 seviyesini gördü.

Euro/TL de karar öncesinde 9,64 seviyesinden kararın açıklanması sonrasında 9,74 seviyesine çıktı.

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