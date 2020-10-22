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Faiz kararı sonrası dolar ve euro yükselişte

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın piyasadaki artış beklentisine karşın politika faizini sabit bırakmasının ardından tarihi zirvesi yenileyerek 7.97 seviyesine kadar yükseldi.

Ekonomi 22.10.2020, 13:45
2002
Faiz kararı sonrası dolar ve euro yükselişte

Merkez Bankası, bugün açıkladığı kararla politika faizini yüzde 10,25 düzeyinde serbest bıraktı. Piyasalarda oluşan faiz artışı beklentisiyle 7,80'in altına kadar çekilen dolar/TL, ilk tepki olarak 7,97'nin üzerine tırmandı.

Merkez Bankası, beklentilerin aksine politika faizini yüzde 10,25'te bıraktı.

Yurt içinde faiz kararı öncesinde dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürdüğüne dikkati çeken uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

Saat 15:14 itibarıyla dolar/TL 7.9393'ten euro/TL 9.3982'den değerleniyor.

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