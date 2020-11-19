Faiz kararı sonrası Borsa İstanbul'da son durum ne?

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İlaç firmalarından gelen aşıda başarı oranlarının yükselmesine dair olumlu haberler devam ediyor. Buna karşın dünya çapında vaka sayılarındaki artışın oluşturduğu endişeler de risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında yer alan "yüksek faiz" olgusu takip edilirken, bugünkü TCMB PPK toplantısı öncesinde piyasalarda dalgalanma yaratsa da dengelendi. Uzmanların artırım yönünden beklentilerinin güçlendiği ve 475 baz puan ortalamasında bulunan faiz kararı beklentiler doğrultusunda geldi.

Hisse piyasaları üzerinde salgın haberlerinin oluşturduğu baskı dün de sürerken, BIST 100 Endeksi önceki günkü kayıplarını geri alarak dün günü yüzde 2,78 oranında güçlü bir yükselişle 1.294,72 puandan kapanış rekoru ile tamamladı. Bugün faiz kararı öncesi eskide seyreden endeks karar ile yükselişe geçti. ABD borsaları günü yüzde 1’leri bulan düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın bir seyir izleniyor. Asya borsalarında hafta başından bu yana gözlenen karışık seyir bugün de devam etti. Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Ekonomistler, TCMB'nin, bugün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini artıracağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 2,78 değer kazanan günü 1.294,72 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul'da, bugünkü TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde alımların banka hisselerinde yoğunlaşması dikkati çekerken, bankacılık endeksi günü yüzde 5,05 değer kazancıyla tamamladı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrasında Türk lirası varlıklarına artan ilginin devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise AB Liderler Zirvesi, Kovid-19'a ilişkin haber akışı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

21-22 Kasım'da sanal olarak düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nin, artan Kovid-19 vakaları, alınan tedbirler ve aşı çalışmalarında sona yaklaşılması nedeniyle öneminin arttığına dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber akışının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.259,69 seviyesinden gelen alımlarla 1.294,72 noktasına kadar yükselerek, 1.300 direncini öne çıkardı. Bu seviye üzerinde kalıcılık oluşması durumunda 1.333,52 ve 1.352,22 seviyelerine doğru bir hareket bekleniyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.275-1.245,37 seviyeleri destek konumunda öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek önemli veriler 14.00'te TCMB'nin faiz kararı haricinde yurt içinde 14.30'da haftalık para ve banka istatistikleri ve ABD'den 16.30 haftalık işsizlik başvuruları, kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi ile 18.00 ekim ayı konut satışları olacak.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 azalışla 1.293,73 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1 puan ve yüzde 0,08 değer kaybederek 1.293,73 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,05 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı öncesinde hisse senedi piyasasında satıcılı bir seyir izleniyor. Güne yatay bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, 1.277 puana kadar geriledi. Geri çekilmenin TCMB faiz kararı öncesinde riskten kaçmak isteyen yatırımcılar satış tarafında yer alıyor.

Son günlerde en hareketli hisseleri barındıran bankacılık endeksi de yüzde 1,1 oranında kayıpla işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,07 değer kaybederek 1.280,83 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,89 puan azalışla 1.280,83 seviyesine geriledi. Toplam işlem hacmi 13 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.277,69 ve en yüksek 1.294,99 puanı gördü.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,55 ve holding endeksi yüzde 1,45 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 3,20 ile metal ana sanayi oldu.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,49, teknoloji endeksi yüzde 0,66, sanayi endeksi yüzde 1,04, hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükseldi, 80'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Kardemir (D), Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları ve Petkim oldu.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'e çekmesi ile kurlarda gerileme artarken, BİST 100 endeksi yüzde 1'e yakın eksiden yüzden 1'e yakın primli seyre geçti.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalar yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını ve aşı çalışmaları ile ilgili gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izlerken, yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelere rağmen, vaka sayılarındaki artış ve sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesiyle piyasalarda yön arayışının devam ettiği görülüyor. Sektör ve hisse bazlı hareketlerin arttığı pay piyasalarında, dün karışık bir seyir izlendi.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 56 milyon 277 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 349 bine ulaşırken, ülkeler tedbirleri sıkılaştırmaya devam ediyor.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyona yaklaşırken, vaka sayılarındaki hızlı artış bazı eyaletlerin tedbirleri yeniden uygulamaya koyduğu görüldü.

New York kentinde de okulların yeniden kapanacağı duyuruldu. Aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu haber akışı ise dün de devam etti. Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurdu.

Aşı haberlerine karşın tedbirlerin ekonomilerdeki toparlanmayı olumsuz etkileyeceği beklentileri ile dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi.

Dün Dow Jones endeksi ve S&P 500 endeksi yüzde 1,16, Nasdaq endeksi de yüzde 0,82 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, bugünkü Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde borsaların, teşvik beklentilerini fiyatlayarak yükseliş eğilimini dün de koruması dikkati çekti. Artan vaka sayıları ve alınan sıkı tedbirlere karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,52, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

Asya borsalarındaki karışık seyir 3. güne taşındı. Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin, Kovid-19 vakalarının son günlerdeki artış hızına karşı ülkesinin "maksimum uyarı" durumunda olduğunu belirtmesinin ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 25.634 puandan günü kapattı. Dolar/yen paritesi ise 103,9 seviyelerinde yatay seyretti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artışla 3.363 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.547 puandan günü tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 44.104 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,5 kayıpla 26.417 puanda seyrediyor.

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,7 azalışla 387 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 13.108 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 6.336 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 azalışla 5.475 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 7.898 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 21.554 puanda bulunuyor.

PARA PİYASASI

İstanbul serbest piyasada dolar 7,7150 liradan, euro 9,1540 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,7130 liradan alınan dolar, 7,7150 liradan satıldı. 9,1520 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,1540 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,7220 lira, euronun satış fiyatı ise 9,1610 lira olmuştu. Dolar endeksi, 92,2-92,5 dar bandında dengelendi.

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,7130 seviyelerinden işlem gördü.

Dün en düşük 7,6702 ve en yüksek 7,7894 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 7,7180'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 7,7130'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre, euro/TL yüzde 0,1 artışla 9,1560'tan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 10,2200'den satıldı.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 92,5 seviyelerinde, euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1850 seviyelerinde bulundu.

Gün ortasında Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,38, bileşik getirisi yüzde 13,83 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1829, sterlin/dolar paritesi 1,3208 ve dolar/yen paritesi 104,05 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,6740 liradan, euro 9,0730 liradan satıldı.

Faiz kararı sonrası kurlarda gerileme sertleşti.

EMTİA PİYASALARI

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 44,09 dolardan işlem gördü.

Dün 44,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 düşüşle 44,09 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 41,65 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 800 bin varil artışla 489,5 milyon varile yükseldiğini açıklaması, küresel piyasada stok fazlası endişelerini artırdı ve petrol fiyatlarında kısmi düşüş görüldü.

Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgayla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde artan tedbirler ve ABD'de yükselmeye devam eden vaka sayıları, piyasalarda "kısa vadede petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği" algısını güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 56 milyonu geçerken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD 11,5 milyonu aşan vaka sayısıyla ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan, Kovid-19 salgınına yönelik aşı çalışmalarındaki gelişmeler ekonomik toparlanmaya dair umutları artırıyor ve petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun uyguladığı üretim kesintisi anlaşmasının süresinin uzatılacağına ilişkin beklenti de fiyatlardaki düşüşü yavaşlatıyor.

Daha önce kararlaştırılan "üretim miktarını 2021'de günlük 2 milyon varil artırma" planını erteleme eğilimindeki grubun, gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık tarihinde yapılacak.

Brent petrolde teknik olarak 44,17 ile 44,35 dolar aralığının direnç, 43,99 ile 43,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 460,6 liradan işlem gördü.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 464,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 460,6 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3.092 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.864 dolar seviyesinde işlem gördü.

Analistler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

Gün ortasında İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.046,00 lira oldu.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.861,36 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,38 düşüşle 44,17 dolardan işlem görüyor.

VADELİ PİYASALAR

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.468.50 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.472,00, en düşük 1.466,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında 1.468,50 puandan işlem gördü.

Dün, spot piyasadaki banka hisseleri rallisine paralel alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,2 üzerinde 1.468,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışına karşın salgına yönelik açıklanan tedbirler sebebiyle küresel pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Yatırımcıların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandıklarını belirten analistler, yurt dışında ise Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin yanı sıra ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.487 ve 1.500 seviyelerinin direnç, 1.440 ve 1.420 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.