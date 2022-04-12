Faiz kararı öncesi piyasalarda son durum

Dolar 14,6730 liradan, euro ise 15,9480 liradan güne başladı.

Altın ve gümüş

Onsu 1.957 dolar olan altında, gram altın 923/924 TL, çeyrek altın 1.485/1.486 TL, Cumhuriyet altını ise 6.108/6.109 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,90 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 39 bin 964, Ethereum 3 bin 14 dolardan işlem görüyor.

İstanbul Kapalıçarşı’da 14,6710 liradan alınan dolar 14,6730 liradan, 15,9460 liradan alınan euro ise 15,9480 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 14,69 liradan, euro ise 15,99 liradan satılmıştı.

Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise piyasa katılımcılarıyla yapılan görüşmelerle yapılan anketini açıkladı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 olurken, yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşti.