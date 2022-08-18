Faiz kararı bugün açıklanacak! Peki dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar/TL psikolojik sınır olan 18 lira seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Altın fiyatlarında ise düşüş var.

İşte faiz kararı gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,94 TL'den başlayan Dolar 17,94 TL'den,

18,27 TL'den başlayan Euro 18,27 TL'den,

21,64 TL'den başlayan Sterlin ise 21,63 TL'den işlem görüyor.

Dün doların satış fiyatı 17,96 lira, avronun satış fiyatı ise 18,27 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.761 dolardan başlayan Ons altın 1.763 dolardan,

1.017 TL'den başlayan Gram altın 1.017 TL'den,

1.635 TL'den başlayan çeyrek altın 1.635 TL'den,

6.727 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.730 TL'den,

11,38 TL'den başlayan Gümüş ise 11,36 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 23.403 dolardan başlayan Bitcoin 23.405 Dolar'dan,

1.850 dolardan başlayan Ethereum ise 1.844 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen ve bu haftada 100 doların altındaki seyrini sürdüren güne 92,94 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 93,69 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki düşüşte Çin’deki zayıf ekonomik verilerin dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında taleple ilgili endişeleri artırması etkili oldu. Çin’de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ediyor.