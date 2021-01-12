Faiz indirimleri ne zaman başlayacak?

BGC İstanbul, TCMB'nin 2021 yılının ilk yarısında faizleri değiştirmemesini, yılın ikinci yarısında ise enflasyonun gerilemesi halinde 300 baz puan faiz indirimi yapmasının beklediğini bildirdi.

BGC İstanbul bugün yayınladığı "2021 strateji Raporu"nda 2019 Ağustos ayında TL'de yaşanan çöküş sonrası Mayıs 2019 ortasında yüzde 25,5'e kadar yükselen ortalama fonlama maliyetini, 2020 Temmuz'da Covid-19'un etkileri ile mücadelede ekonomiyi desteklemek için yüzde 7,3 seviyesine kadar indiren TCMB'nin para politikasını normalleştirmeye dönerek politika faizini yüzde 17 seviyesine yükselttiğine işaret etti.

Enflasyondaki katılık dikkate alındığında TCMB'nin 2021'in ilk yarısında faizleri sabit tutacağına inanıyoruz

değerlendirmesinde bulunan BGC, enflasyon ile mücadeleyi sağlamlaştıracak bir adımın, TCMB'nin kredibilitesini artıracağını ve faizlerin daha sürdürülebilir şekilde aşağı gelmesine yardım edeceğini savundu.

ENFLASYONDA TEK HANE

TCMB'nin yeni bir faiz indirim döngüsüne Temmuz ayında başlayabileceğini belirten BGC, "Eğer enflasyon yeniden tek hanelere dönme yolunda görünür ise 2021'in ikinci yarısında 300 baz puan kadar Faiz indirimi olabilir" tespitinde bulundu.

BGC, 2021 sonu için USD/TRY kuru tahminini 8,0 olarak ortaya koyarken, 2021 için ortalama kur beklentisini de 7,62 olarak duyurdu.

Euro için 2021 sonu beklentisini 9,81 olarak açıklayan BGC, ortalama kur beklentisini ise 9,35 olarak belirledi.

Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 0,8 büyüdüğünü tahmin eden BGC, 2021 için büyüme tahminini yüzde 4,0 olarak açıkladı. 2020 TÜFE beklentisi yüzde 14,9 olurken, 2021 sonu için tahmin ise yüzde 10,9 olarak duyuruldu.

BGC, 2020 sonunda yüzde 13,2 olacağını tahmin ettiği işsizlik oranının da 2021 sonunda yüzde 12,7'ye gerilemesini bekliyor.