Faiz indirimi sonrası dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı

Merkez Bankası'nın faiz indirim hamlesi, TL enstrümanlarda değer kaybına yol açtı. Dolar yeni zirve seviyesini test ederken, 10 yıllık gösterge faiz yüzde 18'e kadar çıktı. Borsada satış görece sınırlı kaldı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "varlık azaltımına yakında başlanacağı" mesajıyla yukarı yönlü hareketlenen ve 8,65'in üzerine çıkan dolar/TL, TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirim kararının ardından, yüzde 1'in üzerinde yükselişle 8,80'in üzerini test etti. Dolar/TL, 8,8021 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 2 Haziran'da 8,8008 ile görülmüştü. Euro/TL'de 10,33 görülürken sterlin/TL ise 12,05'e kadar tırmandı.

İlk gelen tepkiyle birlikte sert yükselişlerin yaşandığı döviz kurlarındaki bir miktar gerileme yaşandı. Dolar/TL, 8,75 düzeyinde, euro/TL 10,27, sterlin/TL ise 12 seviyesinde el değiştiriyor.



Borsada 1400'ün üzerinde kalma çabası

Güne artıda başlayan ve karar öncesinde yüzde 0,5 civarı yükselişle 1.414 puan seviyesindeki Borsa İstanbul ise kazançlarını sildi. Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi'nde yüzde 0,5 civarı eksiye döndü ve 1394 puana kadar indi. Endeks 1400'ün üzerinde kalma çabasında.



10 yıllık faiz tırmandı



Faiz indirimi sonrası 10 yıllık gösterge faizde de yüzde 4'e yakın yükseliş yaşandı. Gösterge faiz karar sonrası yüzde 18.02'ye kadar yükseldi. İlk tepki sonrası faiz yüzde 17.98 seviyesinde.