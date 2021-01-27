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Fahiş fiyat artışı karşısında tüketici ne yapmalı

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, Türkiye’nin gündeminde olan fahiş fiyatlarına karşı tüketicinin ne yapması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Ekonomi 27.01.2021, 12:23
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Fahiş fiyat artışı karşısında tüketici ne yapmalı

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, Türkiye’nin gündeminde olan fahiş fiyatlarına karşı tüketicinin ne yapması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

TÜKDES Başkanı Bakal, vatandaşlar alış-veriş sırasında fahiş fiyat uygulandığı düşündüğünde veya doğrudan alıcı olmaması rağmen konu ile ilgili belli kurumlara şikâyette bulabilecekleri dile getirdi. Vatandaşın şikâyetleri bir ihbar nitelikte olduğu aktaran Başkan Bakal, ihbarların ispat yükümlüğü olmadığını söyledi. Bakal, zaman zaman bize de fahiş fiyat uygulanması ilgili şikâyetler geliyor. Bize gelen ve tüm tüketicilere fahiş fiyatlarla ilgili şu tavsiyelerde bulunuyoruz. İlki, söz edilen fahiş fiyatlarıyla ilgili şikâyetlerini ALO 175’e arayarak bildirebilir. İkinci olarak Ticaret Bakanlığı tarafından sunulduğu Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Bildirimi (HFA-BİLDİRİMİ) uygulaması var. Vatandaş haksız bir fiyatla karşı karşıya geliyorsa, bu uygulama üzerinden Ticaret Bakanlığına iletebilir ve bu uygulamadan gelen şikâyetler doğrultusunda yetkililer hemen harekete geçer. Üçüncü olarak; bilinçli tüketicinin, haksız fiyat uygulandığı inandığı marketten bir daha alış-veriş yapmamalı ve çevredekilere bu konuda uyarmalı. Bu şeklide tüketimden gelen gücünü kullanılmalı. Daha sonra reklamda kullanım kılavuzunda belirten özellikleri karşılamayan veya yanıltıcı reklam olan ürünler hakkında yine ALO 175 veya Ticaret Bakanlığının reklamlarla ilgili birime şikâyet edilmeli” şeklinde anlattı.

"Vatandaş şikâyet etmek için alıcı olmak zorunda değil"

Tüketici tarafından edilen şikâyetler bir ihbar olduğu diye getiren Bakal, bu konuda şunları kaydetti:

“Vatandaşlar tarafından yapılan şikâyet bir ihbar olarak değerlendirilir. Dolaysıyla ihbar geldikten sonra ilgili yetkililer gelip onu kontrol edecekler. Bu ihbar etmek için doğrudan alıcı olmak şart değil. Çevrede gördüğü fahiş fiyatlar hakkında ihbar edilebilir. Başka bir alıcı adına ihbar edilebilir. Reklamlarda gösterdiklerinde bile fazla fiyat olabileceği düşündüğünde vatandaş ihbar edebilir. Yani vatandaş şikâyet etmek için doğrudan o ürünün alıcısı olmak zorunluluğu yoktur. Ayrıca kanunda tüketicinin ettiği ihbarın ispat etme zorunluluğu da yok. Dolaysıyla tüketici şüpheli her konuda rahatlıkla ihbar edebilir. Ama alıcı olurken mesela ‘bana fahiş fiyatı uygulandı’ diye düşündüğünde faturalar ellerinde olursa sonuç almak daha kolay olur. Bir diğer konu ise bir ihbar edildiğinde satıcıya önceden bildirilmemeli. Çünkü satıcı bilmesi halinde fiyat düşürebilir veya astığı reklamı kaldırabilir. Örneğin; Türkiye’nin gündeminde şuan ay çiçeği yağı var. Vatandaş kendi mahallesinde de bu yağı fahiş fiyatta satıldığı düşünüyorsa; satıcıya söylemeden belirttiğim kurumlara başvurabilir.”
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