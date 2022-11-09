Facebook’un sahibi Meta 11 binden fazla kişiyi işten çıkardı

ABD merkezli sosyal medya devi Meta, iş gücünün yüzde 13’üne tekabül eden 11 binden fazla çalışanı işten çıkardı.

Teknoloji şirketlerindeki işten çıkarma furyasına Facebook’un ve Instagram’ın sahibi Meta da katıldı. Şirketin gelir kaybı nedeniyle 11 bin kişinin işine son vereceği açıklandı. Meta CEO’su Mark Zuckerberg çalışanlara gönderdiği mesajda, "Bugün Meta’nın tarihinde yaptığımız en zor değişikliklerden bazılarını paylaşıyorum. Ekibimizi yaklaşık yüzde 13 oranında küçültmeye ve 11 binden fazla yetenekli çalışanımızın ayrılmasına karar verdim. Ayrıca harcamaları azaltarak ve işe alım süremizi ilk çeyreğe kadar uzatarak daha verimli bir şirket olmak için bir dizi ek adım atıyoruz. Bu kararın ve buraya nasıl geldiğimizin sorumluluğunu alıyorum. Bunun herkes için zor olduğunu biliyorum ve özellikle karardan etkilenenler için üzgünüm. Gelirimiz bu yılın başında beklediğimizden daha düşük. Bu üzücü bir an ve bunun başka bir yolu yok. Buradan ayrılanlara, buraya kattığı her şey için tekrar teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, “Covid’in başlangıcında dünya hızla online hale geldi ve e-ticaretteki artış büyük bir gelir artışına yol açtı. Birçok insan, bunun pandemi sona erdikten sonra bile devam edecek kalıcı bir hızlanma olacağını tahmin etti. Ben de öyle yaptım ve yatırımlarımızı önemli ölçüde artırma kararı aldım. Ne yazık ki bu beklediğim gibi olmadı. Online ticaret yalnızca önceki trendlere dönmekle kalmadı, aynı zamanda makroekonomik gerileme, artan rekabet ve reklam kaybı, gelirimizin beklediğimden çok daha düşük olmasına neden oldu. Bunun sorumluluğunu alıyorum” dedi. Zuckerberg, işten çıkarılanların 4 aylık maaşının verileceğini ve 6 ay boyunca sağlık sigortasının karşılanacağını belirtti.

Meta’nın bu adımı, 18 yıllık şirketteki ilk geniş çaplı işten çıkarma olacak. Şirketin eylül sonu itibarıyla 87 bin 314 çalışanı bulunuyordu.