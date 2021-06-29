banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Komedyen Atalay Demirci'nin cezası istinaftan geçti
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Avukatlar ikiye bölündü: Vasilik sona ermeli mi, ermemeli mi?
Yılmaz Özdil, Sedat Peker'e teşekkür etti
Yılmaz Özdil, Sedat Peker'e teşekkür etti
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde
Dolar, Euro, altın ve gümüş zirvede yatay seyirde

Facebook 1 trilyon doları aştı; Zuckerberg, Gates'i geçti

Facebook hisseleri dün yüzde 4.18 değer kazanırken, şirket 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Ekonomi 29.06.2021, 12:35
Facebook 1 trilyon doları aştı; Zuckerberg, Gates'i geçti

Facebook Kurucusu Mark Zuckerberg'in serveti de sadece 1 günde 5.1 milyar dolar yükselerek 128 milyar dolara çıktı. Böylece Zuckerberg Microsoft Kurucusu Bill Gates'i sollayarak dünyanın en zengin 4. insanı oldu

ABD'de Facebook aleyhine açılan tekelcilik davasının federal mahkeme tarafından reddedilmesiyle şirketin hisselerinde yükseliş yaşandı.

Dün Facebook hisseleri yüzde 4.18 değer kazandı. Böylece şirketin piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aşarak 1.01 trilyon dolara yükseldi. 

Facebook; Apple, Microsoft, Amazon ve Alphabaet'in (Google) ardından ABD!de 1 trilyon dolarlık değerin üzerine çıkan 5. şirket oldu.

ABD'li devlerin dün kapanış itibarıyla piyasa değerleri:

FirmaPiyasa değeri (trilyon $)

Apple 2.25

Microsoft 2.02

Amazon 1.74

Alphabet 1.67

Facebook 1.01

Facebook hisselerinde yaşanan bu yükseliş firmanın kurucusu Mark Zuckerberg'in de servetine servet katmasına yol açtı. Forbes'un hesaplamasına göre Zuckerberg'in toplam serveti dün 5.1 milyar dolar artarak 128 milyar dolara yükseldi.

BILL GATES'İ GEÇTİ

Böylece 2004 yılında Facebook'u kuran Zuckerberg, Microsoft Kurucusu Bill Gates'i geride bırakarak dünyanın en zengin 4. insanı oldu. Amazon Kurucusu Jeff Bezos 198.3 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını korurken, Bezos'u 192.1 milyar dolarla Bernard Arnault ve 169.3 milyar dolarla Elon Musk takip ediyor

Patronlardunyasi.com

banner486
Yorumlar (0)
30°
açık
banner493