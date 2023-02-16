Fabrika gibi çalışan okulda haftalık 450 tane soba hazır hale geliyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 10 ilin etkilendiği depremler sonrası Küçükçekmece’de bulunan Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri, soba üretiyor. Tüm malzemeleri kendileri tarafından alınan okluda depremzede vatandaşlar için haftalık 450 tane odun ve kömür sobası hazır hale geliyor.

Pandemi döneminde 23 ayrı okula maske üretim makinesi yaparak bu makinelerle 50 milyon adet cerrahi maske üretimini sağlayan Küçükçekmece Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, şimdi de Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen vatandaşlar için kolları sıvadı. Okuldaki öğrenci ve öğretmenler, meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için soba üretimine başladı. Üretilen sobaların tüm malzemeleri okul yönetimi ve öğrenciler ile velilerin katkılarıyla alındı. Gece yarısına kadar çalışan öğrenci ve öğretmenler haftalık 450 tane soba üretiyor. Üretilen sobaların ilk bölümü depremzedelere gönderilmek üzere hafta sonu Küçükçekmece Kaymakamlığına teslim edilecek.

Dayanışma örneğinin gösterildiği okulda, soba üretiminde çalışan öğrencilerin yemeklerini ise her gün bir tane veli yaparak, destek sağlıyor.

10’uncu sınıf öğrencisi Medine Kerimova, “Ben burada sobaları bükme ya da kaynakları gibi çoğu işi yapabiliyorum. Şu anda den 200’den fazla soba ürettik. Bugün ya da yarın onları göndereceğiz. O zamana kazar 400’e yakın soba yapmış olacağız. Sabah 09.00’dan akşam 22.00’a kadar çalışıyoruz. Burada hocalarımız, mezun olan öğrenciler ve onların kaynak bilen arkadaşları gibi bir çok kişi çalışıyor” dedi.

“Gün birlik ve beraberlik günüdür”

Soba yapımında gönüllü olarak çalışan okul öğrencisi Tayfun Yılmaz “Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 12’nci sınıf öğrencisiyim. Depremden etkilenen ablalarımıza, teyzelerimize ve arkadaşlarımıza ısınmaları için soba yapıyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Amacımız onlara bu yardımlarla destek olmak. Sobanın bükümü ve kaynağı toplamda 15 dakika sürüyor. Akşamları arkadaşlarda gelince burada 20 ile 35 kişi çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Biz burada ısınırken onların orada üşümesi zorumuza gitti”

Deprem bölgelerindeki vatandaşlar için soba yapmaya geldiğini belirten 12’nci sınıf öğrencisi Yasin Akkoyun “Depremdeki kardeşlerimize soba yapmak için buradayız. Biz burada ısınırken onların orada üşümesi zorumuza gitti. Sabahın erken saatlerinden itibaren akşam 23.00’a kadar burada çalışıyoruz. Depremzede kardeşlerimize soba yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ben burada kaynakçıyım. Boruların delme ve çıkma işlemini yapıyorum” ifadelerini kullandı.

“Depremzede kardeşlerimize yardım etmek mutlu ediyor”

Soba yapımında kaynakçı olarak çalışan öğrenci Muhammed Salih Çortoğlu “Depremzede kardeşlerimiz için hocalarımızın önderliğinde soba yapıyoruz. Burada yapılan yaklaşık 450 tane soba deprem bölgelerine gönderilecek. Ben burada sobanın ayakları ve bazı mandal bölgelerine kaynak yapıyorum. Depremzede kardeşlerimize yardım etmek bizim için çok büyük bir şereftir. Buraya gönüllü olarak geldik. Hocalarımızda bize önder oldular” diye belirtti.

Öğrencilere yapılan yemekleri her gün aracıyla getiren ve iki kızı okulda öğrenci olan Melek Koçak “Okulumuzda soba yapımı ve moda tasarımında çalışan öğrencilerimiz için bizde veliler olarak yemekler yapıyoruz. Aracımla yemek yapan diğer velilerin yemeklerini alıp öğrencilere getiriyorum” şeklinde konuştu.