Fabrika değil, meslek lisesi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adeta bir fabrika gibi çalışarak yılda yaklaşık 5 milyon TL ciro yapıyor.

Bin 300 öğrencinin 8 alanda eğitim hayatına devam ettiği Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaptığı çalışmalarla adeta bir fabrikayı andırıyor. Özellikle mobilya ve iş mekan tasarımı bölümü öğrencilerinin yaptığı mobilyalar, okulun döner sermayesine büyük katkı sunuyor. Geçtiğimiz yıl 5 milyon TL ciro ile yılı kapatan okulda, kamu kurumlarından gelen siparişler büyük bir özenle yapılarak hazırlanıyor. Mobilya tasarımlarını da öğrenciler yaparken, fabrika gibi çalışan okul kapılarını İhlas Haber Ajansı’na açtı.

"En büyük meslek liselerinden biriyiz"

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tekin Alpaslan, “Okulumuz Kayseri’deki meslek liseleri arasında en büyüklerinden birisidir. Okulumuzda bin 300 öğrenci eğitim görüyor ve 170 personelimiz var. Okulumuz, genel olarak döner sermaye işletmeleri arasında ülkemiz genelinde büyüklüğüyle ve gücüyle bilinmektedir. Okulumuzda öncelikle 8 tane alanımız var. Bu alanların birçoğunda döner sermaye faaliyetleri yürütülmektedir. Bu faaliyetlerimize geçtiğimiz yıl 170 civarında öğrencimiz ve 40 personelimiz katıldı. Bizim döner sermaye çalışmalarına önem vermemiz öğrencilere gerçek iş ortamında eğitim almalarını sağlayarak daha nitelikli bir eğitim vermeyi amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz öğretmenleri gözetiminde bu çalışmaları yapıyorlar. Zaman zaman bakanlığımızın siparişleri, diğer okullarımızın siparişleri olmak üzere birçok sipariş almaktayız. Öğrencilerimizin gerçek iş ortamlarını sağlamaktayız. Öğrencilerimiz şuanda da atölyemizde öğrenci dolabı ve öğretmen dolabı siparişlerini üretiyor. Yoğun bir şekilde üretim faaliyetlerini sürdüren meslek lisesiyiz" ifadelerini kullandı.

Elde edilen cirodan öğrencilerinde fayda sağladığının altını çizen Alpaslan, "Okulumuz bu kapsamda yıllık 4-5 milyon TL civarında ciro yapan bir okuldur. Bu cirodan öğrencilerimizde ciddi fayda sağlamaktadır. Geçtiğimiz yıl 270 bin TL civarında öğrencilerimize harçlık ödemesi yaptık. Bu sayede öğrencilerimiz harçlıklarını da çıkarıyorlar. Hem eğitimlerini alıyorlar hem de kendi harçlıklarını çıkarıyorlar. Bu da birçok okula göre bizi avantajlı duruma getiren bir unsurdur. Bizim okulumuzun uygulama eğitiminin iyi olması, öğrencilerimiz mezun olup iş ortamında tercih edilmelerine sebep oluyor. Çünkü öğrencilerimiz gerçek iş ortamlarında çalıştıkları için eğitimleri sadece kağıt üzerinde kalmıyor. Bizzat gerçek işlerden dolayı piyasada da uyum sağlamaları kolay oluyor. Bu yönden de tercih ediliyorlar. Bütün alanlarımız özellikleri itibariyle endüstrinin tercih edeceği türde uygulamaya yönelik alanlardır. Bu da okulumuz için önemli bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.

"Öğrencilerimizin işsiz kalma gibi durumu yok"

Öğrenci velilerinin meslek liselerine karşı ön yargısının olduğunu kaydeden Tekin Alpaslan, "Zaman zaman ailelerde meslek liselerine karşı bir ön yargı oluşabilmektedir. Sanki çocuklarını meslek liselerine gönderirlerse çocuklarının iyi bir eğitim almayacağı ya da iyi bir meslek sahibi olmayacaklarmış gibi bir intibaa olduğunu görüyoruz. Bu yanlıştır. Mezun olan öğrencimiz eğer kendisini iyi yetiştirmişse kesinlikle işsiz kalma diye bir durumu yok. Nitelikli bir tekniker olarak mezun olacağı için iş garantisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda da okullarımızın daha çok teşvik ve tercih edilmesi hem öğrencilerimizin hem velilerimizin yararına olacak bir durumdur" dedi.