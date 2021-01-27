Faaliyeti durdurulan iş yerlerine mücbir sebep kararı

Covid-19 pandemisi nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmeler için mücbir sebep hali kabul edildiğini ve mücbir sebep kapsamında kapatılan işletmelerin vergi ödemelerinin ertelendiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, “İşletmeler mücbir sebep kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak” dedi.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın salgın nedeniyle faaliyetleri tamamen durdurulan iş yerlerinin bulunduğu sektörlerdeki mükellefler için mücbir sebep halinin kabul edildiğini bildirdi. 25 Ocak 2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre açıklama yapan BSMMMO Başkanı Yılmaz, “İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine veya durdurulmasına karar verilen iş yerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin, 1 Aralık 2020 tarihi ile alınan karar kapsamında faaliyetlerine tekrar başlamaları uygun görülen tarih aralığında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulundu” dedi.

Hangi mükellefleri kapsıyor?

İçişleri Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeler kapsamında mücbir sebep hali kapsamına giren mükellef gruplarının; sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükellefler olduğunun altını çizen BSMMMO Başkanı Yılmaz, tamamen kapatılmayan örneğin kafe ve restoran tarzı sadece paket servis veya gel-al şeklinde hizmet veren işletmelerin mücbir sebep kapsamına girmediğini bildirdi. Doğan Yılmaz, açıklamasında şunları söyledi: “Kapsam dahilinde mükelleflerle ilgili olarak; kanuni verilme süresi mücbir sebep dönemine isabet eden ve bu dönemde verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve KDV Beyannameleri, elektronik defter beratları ile e-defterler ve bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının yüklenme sürelerinin mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26. günü sonuna kadar ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin beyanname verme süresi uzatılan ilk dönemden başlamak üzere beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen aydan itibaren sırasıyla her bir dönem için takip eden ilgili ayın sonuna kadar uzatılması uygun bulundu.”

Yıllık gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini kapsamıyor

Sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda mücbir sebep, bu beyannamelerin vergi kesintilerine ilişkin kısmının beyan ve ödeme sürelerinin ertelenmesi için geçerli olacağını da bildiren BSMMMO Başkanı Yılmaz, 2020 yılına ilişkin verilmesi gereken Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin mücbir sebep kapsamına alınmadığının da altını çizdi.