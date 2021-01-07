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Faaliyeti durdurulan düğün salonu tekstil fabrikasına dönüştürüldü, 120 kişi iş sahibi oldu

Batman’ın Sason ilçesinde iki girişimci, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan iki bin metrekare alan üzerinde kurulu dev düğün salonunu tekstil fabrikasına dönüştürerek 120 kişiye iş imkanı sağladı.

Ekonomi 07.01.2021, 09:42
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Faaliyeti durdurulan düğün salonu tekstil fabrikasına dönüştürüldü, 120 kişi iş sahibi oldu

Batman’ın Sason ilçesinde iki girişimci, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan iki bin metrekare alan üzerinde kurulu dev düğün salonunu tekstil fabrikasına dönüştürerek 120 kişiye iş imkanı sağladı.

Korona virüs salgını nedeniyle birçok iş yeri kapanma noktasına geldi. Salgın nedeniyle faaliyetleri durdurulan sektörlerden biri de kalabalık ortamın oluştuğu düğün salonları oldu. Batman’ın Sason ilçesine bağlı Haydar Mahallesinde faaliyet gösteren 2 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan dev düğün salonunu farklı alanda değerlendirmek isteyen iki genç girişimci, salonu tekstil fabrikasına dönüştürerek ilçedeki 120 işsiz gence iş kapısı oluşturdu.

Düğün salonunu tekstil fabrikasına çeviren genç girişimcilerden Şükrü Değirmenci, açtıkları tekstil fabrikasının 120 kişiye iş kapısı olduğunu ifade ederek, hedeflerinin daha fazla kişiye iş imkanı sağlamak olduğunu söyledi. Değirmenci, "Korona virüs salgını nedeniyle kapanan düğün salonunu tekstil fabrikasına çevirdik. Şu anda 120 personelimiz var. Allah’ın izniyle bunu daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Burada Sason gibi bir yerde işsiz olan genç kardeşlerimize iş kapısı açmış olduk" dedi.

Girişimci Sevgi Taş da düğün salonunu tekstil fabrikasına dönüştürdüklerini söyledi. Taş, "Burası arkamda da görüldüğü gibi düğün salonuydu. Pandemi süreci nedeniyle düğün salonları kapanınca birçok kişide işsiz kaldı. Biz burada işsiz kalan insanları istihdam etmek amacıyla burayı tekstil fabrikasına çevirdik. İlk etap için 120 kişilik bir grup oluşturduk. Şu anda gencinden yaşlısına birçok kişiye istihdam olanağı sağladık burada. İş alımlarımız devam ediyor. Daha fazla kişiyi alacağız inşallah. Çoğu gencimiz işsiz. Burası sayesinde iş imkanı buldu" diye konuştu.

Açılan tekstil fabrikası sayesinde iş sahibi olduğunu ifade eden işçilerden Kadri Kaplan da "Burası daha önce düğün salonuydu. Pandemi nedeni ile düğün salonlarının faaliyetlerinin durdurulmasının ardından tekstil fabrikasına dönüştürüldü. Halka hizmet olarak döndü, çok iyi oldu. Çok işsizlik vardı, bunun sayesinde işimiz oldu" şeklinde konuştu.
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