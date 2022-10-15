Ezine Meslek Yüksek Okulu’nda ilk ders Altınok’tan

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim yılının ilk dersini Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (EGİOSB) Müdürü Alper Altınok verdi.

Ezine Meslek Yüksek Okulu’nda düzenlenen programda yeni başlayan öğrencilere Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi tanıtıldı. Ezine OSB’de kurulacak olan fabrikalar ve yapılacak olan üretim ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Programın açılış konuşmasını Ezine Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu gerçekleştirdi.

Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, okula yeni başlayan öğrencilere müjdeli haberler verdi. Erenoğlu, “Özellikle bizim tematik Meslek Yüksek Okulu artık Ezine Meslek Yüksek Okulu, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksek Okulu dönüşüyor. Bu YÖK gündeminde. Yüksek Öğretim Kurulu bunu onayladığı anda sizler artık İhtisas Yüksek Meslek Okulu mezunu olacaksınız. Plan programlarınızı orada yapacak şekilde iş başı eğitimlerinizi orada alacak şekilde daha önemlisi kendinizi orada ispatlarsanız şirketlere kabul ettirirseniz istihdam olacaksınız orada ve çalışacaksınız. Gerçekten de maddi karşılığı olan miktarlara.” dedi.

OSB’de işlenen ürünler değer kazanacak

Daha sonra Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (EGİOSB) Müdürü Alper Altınok, OSB hakkında bir konuşma gerçekleştirdi.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, “Çanakkale Bölgesel olarak hem tarımda hem hayvancılıkta ciddi anlamda önemli bir bölge. Yüzlerce ürünümüz var. Bu kadar ürünümüzün olmasına rağmen markalaşma anlamında eksiklerimiz var. Ezine peyniri ile ünlü. Ezine peynirimiz bütün Türkiye’de tanılıyor. Ama bunun altını doldurup daha fazla ihraç edebilmek bu ürünü daha markalaşmış şekilde satabilmek konusunda eksiklerimiz var. Tam bu noktada Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz en büyük ihtiyacımız olan yatırım. Aynı şekilde domatesi ile ünlü bir şehir Çanakkale. Ama maalesef tarlada çıktığı fiyat ile Çanakkale’den dışarıya çıkıyor. Yani 1 lira ise domates 1 liraya gidiyor buradan. Biz bunu işleyemiyoruz. Bu güne kadar katma değer katamıyorduk. İşte bu organize sanayi bölgesi ve sizler ile birlikte burada katma değerli bir ürün oluşturmaya başlayacağız. Bir salça olarak veya sos olarak işlenmesi 1’e 5 veya 1’e 10 para kazandıracaktır. Bu da Çanakkale’nin gelişmesine vesile olacak.” dedi.

Ezine MYO’nda Mükemmeliyet merkezi kuruyoruz

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (EGİOSB) Müdürü Alper Altınok, OSB Üniversite iş birliğine değindi.

Altınok, “Üniversitemiz ile birlikte ciddi iş birliği içerisindeyiz. Çok daha fazla iş yapmak istiyoruz. İlk organize sanayi bölgesi kurulurken Güney Marmara Kalkınma Ajansıyla bir laboratuvar kazandırdık. Bunu daha ilerletip akredite haline getirmek istiyoruz. Onun haricinde şu anda yürüttüğümüz bir projemiz var. Buradaki organik atıkların değerlendirilip gübre haline getirip çiftçilerimize uygun fiyatlı verilmesi gibi. Bu tip projelerimiz olacak. Mükemmeliyet merkezimiz var. Projelendirmesi tamamen projeleri bitti. İnşallah finansal anlamda da şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Kısa zamanda onu da yapacağız.” şeklinde konuştu.

Üniversite OSB iş başı eğitimler gerçekleştirecek

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (EGİOSB) Müdürü Alper Altınok, OSB’nin öğrencilere çok faydalı olacağını vurguladı.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (EGİOSB) Müdürü Alper Altınok, “Türkiye gerçekten üretim ekonomisine geçti. Ciddi yatırımlar yapıyor. Buradaki en çok eksik olanda ara eleman. Bizde meslek yüksek okullarımızla burada çalışmalarımızla bu açığı kapatmaya çalışacağız. Hocam bahsetti. Organize Sanayi Bölgesi olarak burada meslek yüksek okulunu Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Meslek Yüksek okuluna çevirip iş başı eğitimler ile birlikte inşallah sizlere iş fırsatı sağlayacağız. Çanakkale ürün kapasitesi olarak çok güzel bir yer. Mesleğiniz ile alakalı çok iş yapabileceğiniz bir yer. İnşallah derslerinizi de iyi çalışıp başarıyla bitirirsiniz. 2 sene içeresinde biz yüzde 50 ile üretime başlarız. Yaklaşık 3 bin kişi de burada iş sahibi olmuş olur.” dedi.

Konuşmaların ardından OSB Bölge Müdürü Alper Altınok öğrencilerin sorularını yanıtladı. Son olarak Ezine Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Alper Altınok’a anı seramiği takdim etti.