EYT’de en düşük emekli maaşı belli oldu

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi ise gözler 7 Şubat gününe çevrildi. Ancak EYT düzenlemesinden faydalanacaklara verilecek maaşlarla ilgili tartışmalar sürüyor.

SGK’nin emekli aylığı rabotundan maaş hesabı yapan milyonlar artış oranının yüzde 17 civarında kalması nedeniyle hata olup olmadığını merak ederken açıklama gelmişti. SGK, emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına ilişkin iddialar üzerine, EYT’liler için farklı hesap yapılmayacağı, 5.500 liranın altında maaş olmayacağı belirtilmişti. Ancak AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir EYT’lilerin emekli maaşına ilişkin en net rakamı açıkladı.

EYT konusunda aylık bağlama oranlarıyla ilgili Aydemir, "Ortalama aylık tutarı; SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” bilgisini paylaştı.

İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Kanunun Şubat ayında yasalaşması durumunda, ay sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunanların mart ayı itibarıyla emekli aylığını hak etmiş olacağı belirtiliyor. İlk aylık ödeme işlemi daha sonraki bir tarihte yapılmış olsa bile maaşlar 1 Mart’tan geçerli olarak alınmaya başlanacak.

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK ?

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, EYT ‘nin Sosyal Güvenlik Kurumu personeli için ciddi bir idari yük getireceğini belirterek, hak sahiplerinin başvurularını dijital ortamda yapmalarının yükün hafifletilmesi açısından önemli olduğunu, herkesin bu konuda vatandaşlara tavsiyede bulunmasını istedi. Herkesin bu konuda vatandaşlara tavsiyede bulunmasını isteyen Yılmaz, "Başvurular dijital ortamda yapılırsa SGK çalışanlarının iş yükü de azalmış olacak. Bu idari işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilmiş olacak" çağrısını yaptı.