EYT ile ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edilerek yasalaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen ve milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemeyi de içeren yasa 4 maddeden oluşuyor. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Prim gün sayısını ve çalışma süresini dolduran vatandaşlar, emeklilik hakkı elde edebilecek.

“Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak”

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar, yaş sınırı bulunmaksızın, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeden emekli olabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

“İşverene kıdem tazminatı için kredi desteği sağlanacak”

Düzenlemeyle birlikte işverene kıdem tazminatı için kredi desteği de sağlanacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden EYT’liler için sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puan indirim yapılacak. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen önerge uyarınca, 5 puanlık prim indirimi uygulanabilmesi için emekli olduktan sonra aynı iş yerinde işe başlamak için tanınan 10 günlük süre 30 güne çıkartıldı. Buna göre, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmak isteyen EYT’lilerin, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde yeniden çalışmaya başlaması halinde sosyal güvenlik destek primi işveren payında 5 puan Hazine tarafından karşılanacak. Beş puanlık prim indirimi, işçi işten ayrılıncaya kadar devam edecek. Başka iş yerinde çalışan emekli EYT’liler için prim indirimi yapılmayacak.

“İlk ödeme Nisan ayında gerçekleşecek”

Yasa, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Vatandaşlar, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuruda bulunabilecek ve başvuruyu takip eden ay maaşları hesaplarına yatacak. EYT kapsamında ilk maaşlar ise Nisan ayında ödenecek.