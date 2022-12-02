EYT'de kredi paketi için hazırlıklar başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT'liler ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaların yapıldığını hatırlatarak, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlıkların başlatıldığını bildirdi.