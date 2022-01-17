banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Avrupa'da 'twindemi' kabusu !
Avrupa'da 'twindemi' kabusu !
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 22. haftanın hakemleri açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk’a gitti
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor
Abdullah Avcı, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor

EYMSİB, 2023 yılı için ihracat hedefini 1,5 milyar olarak belirledi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, 2021 yılında yüzde 14’lük artışla 1 milyar 182 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi. Hayrettin Uçak, 2022 yılı için 1,3 milyar dolar ve Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında ise 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını belirterek, hedeflerine ulaşmak için tüm üyelerle birlikte özverili ve gayretli bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Ekonomi 17.01.2022, 15:53
EYMSİB, 2023 yılı için ihracat hedefini 1,5 milyar olarak belirledi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Başkanı Hayrettin Uçak, 2021 yılında yüzde 14’lük artışla 1 milyar 182 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi. Hayrettin Uçak, 2022 yılı için 1,3 milyar dolar ve Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023 yılında ise 1,5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduklarını belirterek, hedeflerine ulaşmak için tüm üyelerle birlikte özverili ve gayretli bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Ege Bölgesi’nde üretilen lezzetleri dünyanın dört bir tarafına ulaştırarak 4 yıldır üst üste ihracat rekorları kıran, 2021 yılında 1 milyar 182 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), İzmir ekonomi basınıyla basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanı Jak Eskinazi, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Birol Celep, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Genel Sekreter Vekili Serap Ünal ve birlik üyeleri katıldı.

1 milyar 182 milyon dolar ihracat yapıldı

Toplantıda konuşan EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde 2021 yılında yüzde 14’lük artışla 1 milyar 182 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, Türkiye genelinde ise sektörlerinin 5 milyar dolar barajını aşarak 5 milyar 111 milyon dolarlık ihracat geliri getirdiğini söyledi. EYMSİB’in Türkiye genelindeki ihracatın yüzde 23’ünü gerçekleştirdiğini ifade eden Hayrettin Uçak, Ticaret Bakanlığı’na, Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM), EİB’e ve tüm üyelere teşekkür etti.

2021’de 208 ülkenin 138’ine ihracat yapıldı

2021 yılında biber ve kornişon turşularının ihracat şampiyonu olduğunu ifade eden Uçak; Almanya, ABD, Hollanda, İngiltere ve İtalya’nın en önemli pazarları olduğunu söyledi. Birleşmiş Milletlere kayıtlı olan 208 ülkenin 138’ine ürünlerini ulaştırdıklarını vurgulayan Uçak, “Taze meyve sebze grubunda ise 2021’in şampiyonu 68 milyon dolar ihracat ile taze üzüm olurken, üzümü domates, kiraz ve mandarin izledi. Rusya, Almanya, İtalya, Ukrayna ve Romanya en fazla ihracat yaptığımız ülkeler oldu” dedi.

Uçak, 2022 projelerini açıkladı

2022 yılında üyelerine tam zamanlı hizmet vermeye devam edeceklerini ifade eden Uçak, 2022 yılında gerçekleştirmek istedikleri projelerden bahsetti. Uçak, şöyle konuştu: “Pandemi’den dolayı ara verdiğimiz üretici toplantılarına tekrar ağırlık vererek üreticilerimizin; Akademisyenler ve kurum yetkilileri ile doğrudan temas etmesini, sorun ve taleplerin en hızlı şekilde, yerinde çözüme ulaştırılmasını sağlayacağız. Mobil ekipler ile, üreticilerimizin buluşma noktaları olan köy kahvelerine kadar giderek üreticilerimizi doğru çeşit, kaliteli ve kalıntısız üretim konusunda bilinçlendireceğiz. Ürettiğine önem veren bir üretici grubunun oluşması için gençlere üçer aylık eğitim programları oluşturarak; Yeşil mutabakattan meyve sebzede kayıplara kadar birçok konuda çiftçi adaylarını bilgilendireceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız 2022 yılını eğitimde seferberlik yılı olarak ilan etti. Biz de aynı düşünce ile her zaman olduğu gibi genç üreticiler için başlatacağımız proje ile birlikte 2022 yılında üreticilerimizi bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza hız vereceğiz.”

2022 hedefi 1,3 milyar dolar

Uçak, son olarak ise iddialı sayılabilecek bir hedefleri bulunduğunu belirterek, hedeflerini açıkladı: “Üyelerimizin enerji ve gayretleri ile Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında yani 2023 yılında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak 1 buçuk milyar dolar ihracat hedefi belirledik. Bu hedefe ulaşabilmek için ilk adım olan 2022 yılında ise 1,3 milyar dolar hedefimiz olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2022 ve 2023 yılı hedeflerimize üyelerimiz, birlik çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızın özverili çalışmaları ve gayretleri ile ulaşabileceğimize inanıyor. Her birisine ayrı ayrı güveniyorum.”

Öte yandan, Uçak, 2022’nin EİB için seçim yılı olduğunu ancak seçim yokmuş gibi çalışmaya devam ettiklerini belirterek, seçimlerin Türkiye ve ihracatçılar adına hayırlı olmasını ve dostluk, birlik ve beraberlik içinde, centilmence geçmesini diledi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Samsunspor 19 30
8. Adanaspor 19 29
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 19 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11