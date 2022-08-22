Eylül’e sayılı günle kaldı: Palamut bolluğu bekleniyor

Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz’de palamut bolluğu yaşandığı duyumlarını aldıklarını ifade ederek, palamut bolluğu duyumlarına karşı heyecanlı olduklarını ifade etti.

Denizlerde av yasağının biteceği 1 Eylül’ü heyecanla bekleyen Tekirdağlı balıkçılar hazırlıklarını tamamladı. Karadeniz Bölgesinde palamut bolluğu olduğu duyumu üzerine heyecanlanan balıkçılar, sayılı günleri iple çekiyor. Tadilatı ve tamir işlerine tamamlayan balıkçılar bu sezon vatandaşa bol ve ucuz palamut yedirmek istiyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuzlar, “1 Eylül’e hazırız. Palamutta bu yıl bol olduğu için sekiz gün kaldı. Sekiz gün sonra kısmet olursa balıkçılarla denizdeyiz. Av yasağı süresince kayık tekne bakımlarını, onarımlarını yaptık. Arkadaşlar bütün ağlarını tamir etmeye çalışıyorlar. Şurada sayılı günler kaldı. Bekliyoruz. Allah’ın izniyle bu yıl palamut bol gözüküyor. Bölgede olan arkadaşlarımız var internetten görüyoruz. İnşallah bu sene bütün balıkçılara hayırlısı olur” dedi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise yaptığı açıklamada, “Bu sene Karadeniz ile yapmış olduğumuz istişarelerde Allah izin verirse bol bir palamut bekliyoruz. Oradaki arkadaşlarımız bu sene palamudun bol olacağını söylüyorlar. Vatandaşımız uygun ve ucuz balık yiyecek inşallah” dedi.