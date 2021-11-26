Eylül’de 122 bin 532 ton taşkömürü üretimi gerçekleştirildi

Eylül ayında taşkömürü üretimi 122 bin 532 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK’in verilerine göre taşkömürü üretimi Eylül ayında 122 bin 532 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü satılabilir üretimi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 27,4, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,1 arttı.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Eylül ayında 406 bin 543 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 2,4, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 arttı. Taşkömürü ithalatı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 17,4, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11,1 azaldı.

Taşkömürü ithalatı Eylül ayında 3 milyon 353 bin 537 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü koku ithalatı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 46,5 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 213,9 arttı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Eylül ayında taşkömürü teslimatının yüzde 47,7’si termik santrallere, yüzde 18,2’si kok tesislerine, yüzde 14,3’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 81,0’ı termik santrallere ve yüzde 10,2’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 95,4 ile demir-çelik sanayine yapıldı.