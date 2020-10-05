Eylül enflasyonu açıklandı
Tüketici fiyat endeksi 2020 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 artış gösterdi. Fiyatı en çok artan ürün yüzde 18.65 ile patlıcan oldu. Endekste kapsanan 418 maddeden, 314 maddenin ortalama fiyatında artış gerçekleşti.
Eylül enflasyon oranı belli oldu. Ekim ayının gelmesi ile beraber gözler yeni açıklamaya çevrilmişti. Eylül enflasyon oranı 5 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da açıklandı. Enflasyon eylülde yüzde 0,97 artarken, yıllık bazda yüzde 11,75 oldu.
EYLÜL ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,75, aylık %0,97 arttı.
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış %0,68 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,74 ile haberleşme, %6,91 ile giyim ve ayakkabı ve %7,55 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %25,17 ile çeşitli mal ve hizmetler, %15,09 ile sağlık ve %14,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
Aylık en yüksek azalış %0,07 ile eğitim grubunda oldu
Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Eylül ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %3,02 ile ev eşyası, %1,84 ile ulaştırma ve %0,93 ile konut oldu.
İŞTE ENFLASYON BEKLENTİSİ
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyordu.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,94, en yüksek yüzde 2,10 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 11,86 olurken, tahminler yüzde 10,90-13,40 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.
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