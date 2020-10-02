Eylül ayında fındık ihracatı düştü

Dünya fındık üretim ve ihracatının yüzde 70’ini elinde bulunduran Türkiye, yeni ihracat sezonunun ilk ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 26,7, döviz girdisinde ise yüzde 21,8 oranında bir ihracat düşüşü yaşadı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birliği’nden (KFMİB) yapılan açıklamada, 2020/2021 sezonu Eylül ayı fındık ihracatı ile ilgili değerlendirme yapıldı. Değerlendirmede şu bilgilere yer verildi:

“Bilindiği gibi geçtiğimiz sezon 2019-2020 ülkemiz fındık ihracatı, miktar bazında 343 bin ton iç fındık ile tüm zamanların rekorunu kırmış ve 2,3 milyar dolar net döviz kazandırmış idi. Ancak yeni sezonun bu ilk ayında maalesef geçen yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 26,7, döviz girdisinde ise yüzde 21,8 oranında bir ihracat düşüşü yaşadık. Bu ciddi miktardaki düşüşün önümüzdeki aylarda devam etmeyeceğini temenni ediyoruz.”

Açıklamada şöyle denildi:

“Hangi sebeple olursa olsun, Türkiyemizin rakipleri olan başta İtalya, ABD, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerin bu ilk ayda ihracat miktarlarını artırır iken bizim ciddi düşüş yaşamamız ve hatta bu durumun sürebileceği ihtimali kabul edilemez. Nedenlerinin kapsamlı bir şekilde irdelenmesi karar verici konumundakiler tarafından bir görev olarak addedilmelidir. Fındıkta yeni rekorlara imza atacak yeterli ürünümüz ülkemizde mevcuttur. Bu çerçevede tüm paydaş kurum ve kuruluşlar ile karar mekanizmalarının, hükümetimizin benimseyerek ilan ettiği ‘İhracata Dayalı Kalkınma Modeli’nin bilincinde davranması gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki aylarda ihracatın tekrar şahlanabilmesi için biz fındık ihracatçıları olarak üzerimize düşeni her zaman olduğu gibi yapacağız. Tüm paydaşlarımızın aynı hedefe odaklanabilmesi durumunda zorlukların kolaylıkla aşılabileceğine inancımız tamdır.”