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“Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de yapıyoruz”

- Bakan Selçuk: “Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği xdemelerini 5 Ekim’de yapıyoruz”

Ekonomi 29.09.2020, 11:00
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“Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de yapıyoruz”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız” dedi.
Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

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