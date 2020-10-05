Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği bugün ödeniyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin ekim ayının ilk günlerinde hesaplara yatırılacağını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirtti. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti.

KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.



Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.



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SÜRESİ UZATILDI

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.



Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.