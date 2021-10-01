Eylül ayı ihracatı 20,8 milyar dolar ile ilk kez aylık 20 milyar dolarlık eşiği aştı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta yıl boyunca ortaya koydukları güçlü performansın Eylül ayında da devam ettiğini belirterek, “İhracatımız geçtiğimiz yılın eylül ayına göre yüzde 30’luk artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yani cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aşmış bulunmaktayız” dedi.

Bakan Muş, ihracat anlamında elde edilmiş çok büyük bir başarı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Son 12 aylık ihracat değerimiz 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırmayı başarmıştır. Bu değer ile yıl sonu OVP hedefimiz olan 211 milyar doların da üzerine çıkmış oluyoruz. Bu, ihracat anlamında elde edilmiş çok büyük bir başarıdır. Bu başarı hikayesinin artarak devam edeceğine ve büyümeyi kalıcı kılacağına inancımız tamdır. Bu yıl Ocak-Eylül döneminde ihracat 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalatımız ise Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 12 artış ile 23,4 milyar dolar olmuştur. Ocak-Eylül dönemi ithalatımız, 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 193,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı eylül ayında gerçekleşen 44,2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir. İhracatın ithalatı karşılama oranının Ocak-Eylül döneminde 2020 yılına göre 7,5 puan artışla yüzde 83,3’e yükseldi. Bir zamanlar bu oranın yüzde 50’li seviyelerde olduğunu da bir kez daha hatırlatmak isterim. Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020 yılının aynı ayına göre 12,2 puan artış ile yüzde 88,9’a ulaştı. Benzer şekilde dış ticaret açığımız ocak-eylül döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 azalarak 32,4 milyar dolara gerilemiştir”.