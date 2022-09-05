Eylül 2022 kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos 2022 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Eylül 2022 kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos 2022 üretici ve tüketici enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

Böylelikle enflasyon son 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

EV SAHİPLERİ ZAM YAPAMAYACAK

Hatırlanacağı gibi konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa ile birlikte 1 Eylül 2023 tarihine kadar ev sahipleri kiracılarına aylık yüzde 25'in üzerinde zam yapamayacak. Ancak iş yerleri için aynı kapsamda değil. Yani iş yerlerinde kiracı olanlar mal sahiplerine enflasyon oranında zam yapmaya devam edecek.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2022 Eylül ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

Buna göre Eylül 2022 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

Ancak... Hatırlanacağı gibi konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Ağustos ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa ile birlikte 1 Eylül 2023 tarihine kadar ev sahipleri kiracılarına aylık yüzde 25'in üzerinde zam yapamayacak. Ancak iş yerleri için aynı kapsamda değil. Yani iş yerlerinde kiracı olanlar mal sahiplerine enflasyon oranında zam yapmaya devam edecek.

Buna göre Eylül ayındaki kira artış oranında üst sınır yüzde 25 olarak kalacak.

Eylül AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Eylül ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 artış yapılacak.

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 3.000 TL

Zam oranı: yüzde 54,69 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 1.640,70 TL

Zamlı kira bedeli: 4.640,70 TL

Mevcut kira bedeli: 5.000 TL

Zam oranı: yüzde 54,69 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 2.734,50 TL

Zamlı kira bedeli: 7.734,50 TL

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: yüzde 54,69 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 5.469 TL

Zamlı kira bedeli: 15.469 TL

ELDEN KİRA ÖDEMEYİN!

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.