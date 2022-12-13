EXPO 2028 Malatya Lansman ve Vizyon Gecesi Düzenlendi

"EXPO 2028 Malatya Lansman ve Vizyon" programı Malatya Büyükşehir Belediyesince kentteki bir otelde yoğun bir katılım ile düzenlendi. Program ilk olarak Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Malatya ile ilgili görüşlerine yer verildiği bir piyes ile başladı.

Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Başkanı Bernard Oosterom’un EXPO2028 Malatya için gönderdiği video mesajın ardından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan konuşmasını gerçekleştirdi.

İlk olarak EXPO hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ”EXPO dünya sergisidir. İlk olarak 1851 yılında Londra’da yapılmış ve 44 ülke katılmıştır. 6 milyon ziyaretçisi olmuştur ve Londra o arada temayüz etmiştir. Daha sonra 1889 yılında Paris’te yapılmış ve Eyfel Kulesinin ünlü oluşu buna bağlıdır. EXPO aynı zamanda amacının dışında şehirlerin önemli yapılarının inşa edilmesi noktasında önemlidir.” Dedi.

GÜNKAN, “MALATYA DÜNYANIN PARLAYAN YILDIZI OLACAK”

EXPO2028 ile Malatya’yı bir dünya şehri yapmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Gürkan, ”Malatya’nın 810 bin nüfusu var. İstatistiklere göre pasaport alan kişi sayısı 62 bindir. Bu sayısının 58 bini Hac münasebeti ile alınmış, kalan 4 bini ise diğer iletişimler için alınmıştır. Bu Malatya için küçük bir rakam. Bu dünya şehri olan Malatya için küçük bir rakam. İşte biz bu EXPO ile Malatya’yı temayüz ettirip, Malatya’yı bir dünya şehri yapmak için bu gayreti, bu çabayı gösteriyoruz. Allah’ın izni ile de Malatya dünya şehri olacak. Malatya için biçilen husus doğunun parlayan yıldızı şeklindeydi. Malatya değil doğunun, değil Türkiye’nin, değil Avrupa’nın, Dünya’nın parlayan yıldızı olacak dedik. Bu ifadeleri seçerken de mesaj içeren ifadelerdir. Tarih bize bunu mecbur ve mahkum etmiştir. Bunu yapmadığımız taktirde vebal içinde eziliriz. Ama biz vecaate, şerefe tabi olmamız lazım. Bunun için EXPO ile ilgili Dünya Bahçeleri Sergisinin 50 ülkenin katıldığı ve yaklaşık 2 milyon civarında bir ziyaretçi bekliyoruz. EXPO ile ilgili Türkiye’deki uygulamalara baktığımızda bazı olumsuz, negatif şeylerle karşımıza çıktı. Şehirden uzak olmuştur, şehirle bütünleşememiştir. İşlevsel olarak şehirle hemhal olamayan yerler var. Bizim burada seçtiğimiz yer şehir ile hemhal olan, şehirle bütünleşen, 24 saat şehir ile yaşayan ve yaklaşık 50 ülkenin getirdiği ve bahçelerin sergilendiği sanat ve mimari yapıların, kültürlerinin, geleneklerinin, toplumsal yaşantılarının sergilendiği 2028 EXPO’ sunu düşünüyoruz. İnşallah burada sivil toplum örgütlerimiz, mezhep kuruluşlarımız, kamu kuruluşlarımız, devletimizin bütün organları hepsi burada. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya teşriflerinde özellikle EXPO 2028’in Malatya’nın ev sahipliği noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yürütmek istediğini biz kendilerine ifade ettik. Kendileri de bu konuda Sayın Çevre Şehircilik Bakanımıza gerekli talimatları vererek bu işi bizim himayemizde birlikte yürütülsün dedi. İnşallah 2028’de Malatya dediğimiz gibi Dünyanın Parlayan Yıldızı olacak.” Diye konuştu.

EXPO sürecinde Malatya’daki tüm toplumsal yapılarla birlikte hareket edeceklerini ifade eden Başkan Gürkan, ”Burada şunu ifade etmek istiyorum. Biz bu şehirim yöneticileri olarak, bu şehirde doğan birileri olarak bu şehre sahiplik etmek mecburiyetindeyiz. Biz manevi olarak bu şehre sahiplenmek durumundayız. Şehir dışından gelen Basın mensuplarımız ve akademisyenlerimiz var. Bu şehir farklı ülkelere tanıtmak insan için vebali bir vecibedir. İnşallah bu çalışmalarımızı Üniversitelerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Meslek Kuruluşlarımız, Odalarımız, Sendikalarımız ve başta Valimiz ile beraber ki Valimizin Malatya için bir şans olduğu kanaatindeyiz. Malatyalılar da biz de bunu aynı şekilde düşünüyoruz ve ifade ediyoruz. Bu tanıtım toplantımızın bir sonrasını Ankara’da ve daha sonrasında İstanbul’da lansman olarak yapacağız. Öncelikle bu toplantının hazırlığını yapan değerli çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

ŞAHİN,”MALATYA İLE İLGİLİ İDDİAMIZ BÜYÜK”

Vali Hulusi Şahin ise konuşmasına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek başladı. Vali Şahin, ”2028EXPO Malatya çok büyük bir vizyon, bir dünya projesi. Malatya’nın tarihini, kültürüne ve Malatya’nın iddiasına yakışan bir vizyon proje. Bu vizyon projeyi Malatya’ya ve Türkiye’ye kazandıran kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurlarınızda bir kere daha ben de teşekkür ediyorum.” Dedi.

Yeni şehirler konseptini Malatya’dan tüm Dünya’ya ilan edeceklerini belirten Vali Şahin, ”Bizler Dünya Bahçelerini 2028’de Malatya’da ağırlayacağız. Ama tek hedefimiz bu değil. Malatya bir büyük medeniyetin inkişaf ettiği hem insanlık medeniyetinin başlangıç noktası hem de Türk-İslam medeniyetinin büyüdüğü, geliştiği çok kıymetli bir coğrafya. Böyle bir iddianın olduğu bu coğrafyada bizim de artık yeni şeyler söylememiz lazım. Biz 2028EXPO Malatya’yı bir fırsat olarak görüyoruz. Artık yeni şehirler konseptini Malatya’dan ülkeye tanıtmak istiyoruz. Bu aslında büyük devasa yapılar yapmak değil. Bizlerin basit yaşamayı öğrenmesi lazım. Artık yeşil şehirler inisiyatifini dünya bu tarafa gidiyor. Türkiye’nin de üzerine düşeni yapması gerekiyor. Ortak bir geleceğe doğru gidiyoruz. İnsanlık ailesinin ferleri olarak biz dünyanın gittiği bu zor ve sıkıntılı süreçten bigâne olamayız. İklim değişikliği, çevre sorunları ve bir karbon ayak izi sorunu ile karşı karşıyayız. İşte arık yeni bir sanayi, yeni bir tarım, yeni bir turizm aslında yeni şehirler konseptini dünya tanıtıyor ve buraya doğru yürüyor.” Sözlerini kullandı.

Malatya’dan dünyaya büyük bir iddia ile seslenen Vali Şahin, ”2028’e 6 yıl var. 6 yıl içinde Malatya’da Türkiye’ye örnek ve hatta Dünya’ya örnek olacak Yeni şehir konseptini Malatya’da başarmayı planlıyoruz. İddiamız büyük. Artık suyumuzu az ve öz kullanacağız. Kullandığımız suyu mutlaka ileri biyolojik arıtmadan geçireceğiz. Tarımda kullandığımız sulamayı son derece ölçülü, hesaplı yapacağız. Hatta topraksız tarımın planlarını ve hazırlıklarını yapacağız. Sanayide kullandığımız suyu geri dönüşüm ile yeniden kazanacağız. Malatya Sanayisinde yeşil fabrikalara geçeceğiz. Bu hususta aslında ilk adımları da attık. Bundan sonra Malatya Sanayisi hem arıtma tesislerini tamamlayarak, biyolojik arıtma yaparak toprağını koruyacak, suyunu koruyacak, havasını koruyacak. Sadece tarımda, sanayide ve diğer faaliyetlerde altyapı çalışmalarında, atık su da, atık yönetiminde biz yeşil şehirleri sağlayamayız. Aynı zamanda vatandaşımızın da basit yaşamaya alışması lazım. Eskiye aslında rücu etmemiz lazım. Eskiden köylerimizde çöplük bile yoktu, çöp çıkmazdı. Artık dünya buna doğru evriliyor. Geri dönüşümü, basit yaşamayı az kullanmayı, kirletmemeyi öğreneceğiz. Buna yönelik bir şehir yaşamını da bu 6 yıl içerisinde Malatya’ya yerleştirmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili ne çalışmalar yapılacaksa önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Artık çöplerimiz ayrıştıracağız, geri dönüştüreceğiz, geri dönüşümden sürdürülebilir enerji elde edeceğiz. İddiamız büyük farkındayım ama bu ya çok zor ve acı tecrübeler ile buraya gidecek dünya, ya da şimdiden önlemini alacak. Malatya her konuda öncü bir şehir. Yeşil şehirler konseptinde de EXPO2028’in getirmiş olduğu fırsatları kullanarak öncü olacak. İddiamız budur, bunun için çalışacağız.” Diye konuştu.

Bu iddiaların EXPO2028 ile başnlagıç olacağını vurgulayan Vali Şahin, ”2028EXPO Malatya yeni bir iddianın başlangıcı olacaktır. Bu iddiayı buradan ilan ediyoruz. Bu yerel yönetimlerden kamu idaresinin diğer unsurlarına, siyasi partilerden derneklere, basından her bir vatandaşa kadar herkesin iddiası olacaktır. Bu yönde hepinizin desteklerini bekliyoruz. Malatya yeşil şehirlerin, karbon ayak izini azaltan şehirlerin, sürdürülebilir şehirlerin ilk örneklerinden biri olacak. Biz bunu başaracağız. Çünkü bunu başaracak kabiliyetimiz ve kapasitemiz var. Biz işgalci değiliz. Biz fetihçiyiz. Biz ne harabi, ne harabatiyiz. Kökü mazide olan atiyiz. Biz üç kıtaya hükmettik. Üç kıtada ne yıktık, ne yaktık ne söktük. Yaşadık ve yaşattık. Bundan sonra da yaşayacağız, yaşatacağız, geliştirerek büyüyeceğiz. Bu güzel ortamı hazırlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Malatya geleceğe umutla bakıyor, Türkiye geleceğe bakıyor. 21.yüzyıl Türk yüzyılı olacaktır.” Dedi.

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