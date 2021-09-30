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Expo 2020 Dubai başladı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde 6 ay boyunca açık kalacak Expo 2020 Dubai düzenlenen açılış töreniyle başlarken, Dubai’yi 25 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Ekonomi 30.09.2021, 22:37
Expo 2020 Dubai başladı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde 6 ay boyunca açık kalacak Expo 2020 Dubai düzenlenen açılış töreniyle başlarken, Dubai’yi 25 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde 6 ay boyunca açık kalacak Expo 2020 Dubai başladı. Expo 2020 Dubai’nin açılış törenine BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’nın başta olmak üzere çok sayıda BAE’li yetkili katıldı. Açılış töreninde çeşitli konserler ve dans gösterileri yapıldı.

Expo 2020 Dubai Genel Komiseri olarak görev yapan BAE Hoşgörü Bakanı Şeyh Nahyan bin Mübarek Al Nahyan açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünya halkları arasında hoşgörü ve kardeşlik ilkelerini vurguladı. Nahyan, BAE’nin 1970’den beri Japonya’da düzenlenen ilk Expo’daki yolculuğundan ve BAE’nin bu küresel etkinliğe nasıl ev sahipliği yapmayı arzu ettiğinden bahsetti.

Dubai Veliaht Prensi Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşid Al Maktum ise, Dubai’deki Expo 2020 faaliyetlerinin resmen başladığını duyurdu.

Öte yandan birkaç yıl süren Expo 2020 Dubai hazırlıklarının maliyeti 7 milyar doları buldu. Dubai, yaklaşık 25 milyon turistin Expo 2020’yi ziyaret etmesini bekliyor.

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