Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK ETKİNLİKLER İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
98463
ALTIN
277.941
DOLAR
5.7020
STERLİN
7.3877
EURO
6.3682

Eximbank kredi faizi 8,79'a düştü

İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği ekim ayı ihracat rakamları toplantısına katılan Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank'ın ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektiğini açıkladı. Eximbank, eylül ayında 1 yıl vadeli TL kredi faiz oranını yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e indirmişti.

Eximbank kredi faizi 8,79'a düştü

İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği ekim ayı ihracat rakamları toplantısına katılan Ticaret Bakanı Pekcan, Eximbank'ın ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektiğini açıkladı. Eximbank, eylül ayında 1 yıl vadeli TL kredi faiz oranını yaklaşık 1 puan indirimle yüzde 10,65'e indirmişti.

02 Kasım 2019 Cumartesi 13:12
1240 Okunma
Eximbank kredi faizi 8,79'a düştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği ekim ayı ihracat rakamları toplantısına katılım sağladı. Burada ihracat rakamlarını açıklayan olan Bakan Pekcan, "Bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Hedeflerimizi yakalayacağımıza inanıyorum. Türk Eximbank'ın KOBİ'lerimize ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranını bugün itibarıyla yüzde 8,79'a çektik" açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan ihracatta eylül ayına göre yükseliş olduğunu belirtti ve "Bundan sonrada genel tercihler sistemine göre her türlü kontrolü yaptıktan sonra 3 gün içinde açıklamaya devam ediyoruz. TÜİK ile Bakanlığımız arasında fark bulunmamaktadır. Her iki veriler de paylaşılmaktadır. İhracatımız belli bir dinamizmde sürüyor. İhracat rakamlarımız ekim ayında 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene ekim ayında 16 milyar 590 milyon dolardı. Eylül ayına göre 1 milyar 116 milyon dolar üstüne çıkmış durumdayız. İlk 10 aydaki kümülatif ihracatımız yüzde 2,1'lik artışla 148 milyar 842 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatta sağlanan bu rakamlar ve olumlu performans bizlere, ekonomimize ve ihracatçımıza güven vermeye devam etmektedir. İlk 10 ayda yüzde 13,2 daha az ithalat olurken, ithalatımız 172 milyar 71 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

Son Güncelleme: 02.11.2019 13:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Vakıfbank, sesli asistanı Vibi'yi tanıttı
Vakıfbank, sesli asistanı Vibi'yi tanıttı
“Sonuçları değiştirebilen liderler, risk alabilenlerdir”
“Sonuçları değiştirebilen liderler, risk alabilenlerdir”

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim