Evler daha hızlı el değiştirmeye başladı

Aylık 62 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren sahibinden.com, Temmuz 2020 Emlak Endeksi verilerini açıkladı. Konut satışları ciddi oranda artarken satılık konutların fiyatları da yükselişe geçti. Temmuz ayında Türkiye genelinde ortalama satış süresi 32 gün azaldı.

sahibinden.com’un emlak endeksi verilerine göre Türkiye genelinde satılık konut fiyatları bazında en çok değer kazanan ilk 5 ilçe sırasıyla;

%162 artışla Ula/Muğla

%65 ile Toprakale/Osmaniye

%64 ile Erzin/Hatay

%61 ile Aksu/Antalya

%57 ile Manavgat/Antalya olarak kaydedildi.

Bu ilçelerde son yıllarda yaşanan değer artışında ulaşım projelerinin gelişmesi, bölgeye yapılan yeni yatırımlar ve doğa içerisinde daha sakin bir yaşam alanı tercih edenlerin bu ilçelere yönelmesi de etkili oldu. Öte yandan Türkiye genelinde satılık konut bazında en çok değer kaybeden ilçe %9 düşüşle İncesu/ Kayseri oldu.

Gayrimenkulün kalbi İstanbul’da atıyor…

İstanbul’da satılık konut fiyatları geçen yılın bu dönemine göre %18 oranında arttı. İstanbul’da satılık konutların ortalama satış süresi ise 48 gün olarak belirlendi. İstanbul’un önemli ulaşım projelerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yollarına yakınlığı ve şehir hastanesi projesinin hayata geçmesiyle öne çıkan Başakşehir %46 oranındaki artışla en çok değer kazanan ilçe oldu. Başakşehir’i izleyen ilçeler; Kadıköy %43, Adalar %37, Beylikdüzü %36 ve Sarıyer %32 oldu. Zeytinburnu %6 oranında kayıpla tek değer kaybeden ilçe oldu.

Gölbaşı Ankara’nın en çok değer kazanan ilçesi oldu...

Türkiye’nin en büyük ikinci şehri konumunda olan ve son dönemde yapılan yatırımlarla öne çıkan Ankara’da satılık konut fiyatları geçen yılın bu dönemine göre %27 oranında artış gösterdi. Satılık konutların ortalama satış süresi ise 31 gün seviyesinde gerçekleşti. Ankara’da Sosyal donatı merkezi ve kentsel dönüşüm projelerinin hız kazandığı Gölbaşı satılık konut fiyatı bazında %38’lik artışla en çok değer kazanan ilçe oldu. Ankara’nın ilçeleri arasında yer alan Akyurt %34, Yenimahalle %32, Keçiören %30, Kahramankazan ise %29 oranında değer kazanan ilçeler olarak sıralandı.

Ege’nin incisi İzmirlilerin yeni gözdesi Güzelbahçe…

Türkiye’nin en büyük projelerinden İstanbul-İzmir otoyolunun tamamlanmasıyla birlikte ulaşımın daha hızlı olduğu İzmir’de satılık konut fiyatları geçen yılın bu dönemine göre %30 oranında arttı. Satılık konutların ortalama satış süresi ise 49 gün oldu. İzmir’in önemli sahil beldelerine yakınlığı, doğasıyla son dönemin gözde yerlerinden olan Güzelbahçe satılık konut fiyatlarında geçen yıla göre %55’lik artışla en çok değer kazanan ilçe olarak yerini aldı. Güzelbahçe’yi takiben Menderes %45, Çeşme %42, Karşıyaka %47, Karaburun %46 oranında değer kazandı.