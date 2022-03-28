Evleniyorlar ama ‘ev’lenemiyorlar

Almak hayal

Gayrimenkul fiyatlarındaki artış hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “Son bir yılda Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 40-50 oranında yükseldi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin bazı ilçelerinde bu oranlar yüzde 100’e kadar çıktı. Eski kiracılara bile tek seferde eski kiranın iki katı oranında zam yapan ev sahipleri oldu. İnşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle de yeni evler yapılamadıkça bu fiyatların artışı devam edecek. Özellikle büyükşehirlerde ev almak için artık 1 milyon TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Bu nedenlerle birikimi ya da aile desteği yoksa yeni çiftlerin yeni ev alması hayal oluyor. Bu durumda kiraya yöneliyorlar ancak o da artık zorluyor” dedi.

Ev arkadaşı buluyorlar

Kira artışları nedeniyle birçok insanın maddi zorluk yaşadığını kaydeden Altınay, “Yüksek kiralara çözüm olarak ev arkadaşı arayanların sayısında artış var. Daha önce tek başına yaşayanlar yanına bir kişi daha alıp kira ve faturaları bölüşüyor. Daha önce öğrenciler genelde 2-3 kişi kalırken artık 5-6’ya kadar çıkabiliyor bu sayı” diye konuştu.

Masraflardan kurtulmanın yolu

Düğün sezonunun yaklaştığını kaydeden Altınay, “Önümüzdeki aylardan itibaren düğün sayısı artıyor. Bununla paralel olarak da yeni evlenecek kişiler ev aramaya başlıyor. Evlerini mart, nisan gibi kiralayıp, içini oturmaya hazır hale getirip düğünden sonra da oturuyorlar. Ancak yüksek kiralar yeni evlileri zorluyor. O nedenle bazıları ailesiyle yaşamaya devam etmenin planını yapıyor. Düğün, beyaz eşya, mobilya gibi masraflarla evlenmenin bedeli 250 bin TL’den başlıyor. Aileleriyle bir süre yaşayarak hem beyaz eşya, mobilya hem taşınma, kira gibi masraflardan kurtulmuş oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Daha büyük eve geçiyorlar

Bazı ailelerin ise daha büyük evlere geçmeyi planladığını aktaran Gülcan Altınay şunları söyledi: “Bazı evler yeni bir çift için de yeterli. Bu durumda yeni bir oda yapılıyor. Ancak bazı aileler evlerinin küçük olması nedeniyle daha büyük eve taşınmayı planlıyor. Bu durumda kira artmış olsa bile iki ayrı evin masrafı, kirası kadar yüksek olmuyor. Bu durumda genellikle 3+1 evler tercih ediliyor.”