Evinizdeki hangi elektrikli cihazın ne kadar enerji harcadığını biliyor musunuz?

Hanelerde mevsimsel olarak tercih edilen elektrikli cihazlar tüketimlerin artmasında rol oynuyor. Aşırı sıcaklık nedeniyle soğutma sistemlerinin kullanımını artıran vatandaşların, yükselen enerji tüketimi ister istemez faturaları da etkiliyor.

Limak Enerji'nin hazırladığı tüketim istatistiklerine göre, en fazla tüketim yapan cihazlardan biri olan klima kullanımından kaynaklı elektrik harcamaları hane başına, aylık 200 TL'ye kadar ilave yük getirebiliyor.

Meskenlerde klimaların 1 ay boyunca günde 5 saat çalıştırılmasının, tüketimlerde yaklaşık yüzde 60'lık bir artışa sebep olduğu belirtildi. A sınıfı bir klima beş saatlik kullanımda aylık ortalama 200 TL'ye kadar ilave yük getirebiliyor. A+++ enerji sınıfı bir klima tercih edildiğinde ise bu tutar 90 TL'ye kadar düşüyor.

CİHAZLARIN FATURAYA AYLIK YANSIMASI 13-51 TL

Evlerde gün içerisinde sıkça tercih edilen cihazların faturaya yansıması 13 ile 51 TL arasında değişiklik gösteriyor. En çok tüketim gerçekleştiren cihazlardan bazılarının faturalara yansımaları ise şu şekilde:

• “Kettle” olarak bilinen su ısıtıcısı haftanın her günü 1 saat kullanılırsa faturaya aylık yansıması 51 TL oluyor.

• Evdeki iki kişi her gün 8 saat bilgisayar kullanırsa bunun da faturaya etkisi 41 TL olarak hesaplandı.

• Fırın haftada 3 sefer, günde 1.5 saat kullandığında aylık faturaya yansıması 41 TL oluyor.

• Ütüyü haftada 3 sefer çalıştırmak 26 TL’ye,

• Televizyonu günde 10 saat açık tutmak 24 TL’ye,

• Elektrik süpürgesini haftada 4 kez, günde 1 saat kullanmak 22 TL’ye,

• Çamaşır makinasını günde 2 saat haftada 3 kez kullanmak 17 TL’ye,

• Çamaşır kurutma makinasını aynı sürelerde kullanmak 22 TL’ye,

• Derin dondurucuyu haftada 7 gün 24 saat kullanmak 13 TL’ye,

• Buzdolabını haftanın her günü 24 saat kullanmak ise faturaya aylık 27 TL’ye mâl oluyor.

ÇAMAŞIRLARI 30-40 DERECEDE YIKAMAK DAHA TASARRUFLU

Limak Enerji’nin hazırladığı istatistiklerde, ortam büyüklüğüne uygun BTU kapasitesine sahip, A+++ enerji sınıfı bir klima tercih etmenin, ortam sıcaklığına dikkat etmenin ve klimayı sabit derecelerde tutmanın tasarruf sağladığı belirtildi. “Klimaları 24 derece sıcaklıkta tutmak konforlu bir soğutma için yeterli oluyor” denilen araştırmada “Bu değerin altında yapılacak fazladan her bir derecelik soğutma için yüzde 6-7 oranında elektrik tüketimi artıyor” denildi.

Sıcaklığın yüksek olduğu günlerde buzdolabının kapağının sık sık açılmasının da çok fazla enerji tüketimine neden olduğuna ve elektrik faturasına doğrudan yansıdığına dikkat çekilen araştırmada şu ifadelere yer verildi:

“Buzdolabının arkasındaki duvar ile arasında en az 10 cm mesafe bırakmak hava akımı oluşacağı için soğutucuların verimliliğini artırıyor. Sıcak günlerde sık kıyafet değiştirme ihtiyacı ile birlikte çamaşır makinesi kullanımı da artış gösterdi. Çamaşırları yüksek derecelerde yıkamak yerine 30-40 derece veya soğuk suyla kısa programda yıkamak faturalarda tasarruf etmeyi sağlıyor.”