EVİNİ YIKIP YAPTIRANA 200 BİN LİRALIK DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kanuna göre kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredi tutarı için belirlenen üst limitler artırıldı.

Konu hakkında tüketiciyi bilgilendiren Üçay İnşaat Genel Koordinatörü Mehmet Gül, “Hak sahiplerine, düşük faizle verilen güçlendirme kredisi üst limiti 50 binden 80 bin liraya, yapım ve yenileme için verilen 125 bin ise 200 bin liraya yükseltildi. Tek kişiye verilen toplam kredi tutarı ise 625 bin TL’den 1 milyon TL’ye çıkarıldı. Deprem kuşağındaki ülkemizde, bakanlık verilerine göre 150 binden fazla riskli yapı bulunuyor. Yükselen döviz kurları sebebiyle artan maliyetler, kentsel dönüşümü yavaşlatmıştı. Bu karar hem inşaat sektörünü hareketlendirecek hem de riskli yapıların dönüşümünü hızlandıracak.” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ NASIL ALINIR?

Gerekli şartları taşıyan herkesin kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabileceğini belirten Mehmet Gül, kentsel dönüşüm kredisi alabilmek için izlenecek adımları şöyle açıkladı:

“Kentsel dönüşüm kredisi kullanılacak konutun, kanun tarafından belirlenen ‘riskli alan’ bölgesinde yer alması gerekir. Bununla beraber yapının da riskli olduğu teknik raporlarla ispatlanmalıdır. Alınan raporla birlikte ‘riskli alan’ ve ‘riskli yapı’ şartlarını taşıyan yapı için dönüşüm süreci başlar. Müteahhit ile anlaşma yapıldıktan sonra konutlar tahliye edilir. Tahliyeden sonraki 1 yıl içerisinde banka kredi başvurusunun yapılması gerekir. Banka krediyi onayladıktan sonra kredi başvurusunda bulunan kişinin bilgilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na göndererek faiz desteği onayı talep eder. Bakanlıktan kredi onayı geldikten sonra kredi kullandırılır.”

DİKKAT! KİRA YARDIMI ALANLAR KREDİDEN YARARLANAMIYOR

Kredi limitlerinin yüzde 60 artırılmasıyla inşaat sektörünün hareketleneceğini belirten Mehmet Gül, şu bilgileri paylaştı: “Bir kişi kendine ait en fazla 5 daireye kadar kentsel dönüşüm kredisinden faydalanabilir. Bir diğer önemli konu da kira yardımı desteği alanlar kentsel dönüşüm kredisinden faydalanamaz. Süreç içerisinde hak kaybı yaşamamak isteyenler, mutlaka uzman kişiler ve sektörde rüştünü ispatlamış şirketlerle çalışmalıdır.”