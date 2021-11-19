Evergrande, Hong Kong'daki endeksten çıkarılıyor

Borç krizi yaşayan Çinli gayrimenkul devi Evergrande'ye Hong Kong'dan kötü haber geldi.

Şirketin Hang Seng Çinli Şirketler Endeksi'nden çıkarılacağı açıklandı. Şirketin hisseleri 6 Aralık'tan itibaren ilgili endekste işlem görmeyecek.

Evergrande son dönemde varlık satışıyla gündeme gelmişti.

Evergrande Group, HengTen Networks Group Ltd.’deki tüm payını oldukça büyük bir zararla satmayı planladığını açıklamıştı.

Hong Kong Borsası’na yapılan açıklamaya göre, Evergrande söz konusu hisseleri Allied Resources Investment Holdings Ltd.’ye hisse başına 1,28 Hong Kong dolarına satacak. Şirket bu satıştan 273 milyon dolar elde edecek ve bu işlem sonucu 8,5 milyar Hong Kong doları (1,1 milyar dolar) zarar etmeyi beklediğini kaydetti.

Evergrande Eylül ayında bölgesel bir Çin bankasındaki payını yaklaşık 1,6 milyar dolara satmak için anlaşmaya varmıştı.