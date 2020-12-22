Everfresh teknolojisi artık termal çorapta

Aksa Akrilik’in Ar-Ge teknolojisi ürünü Everfresh elyaf, outdoor termal çorapta kalıcı antimikrobiyal etki sunuyor.

Salgın koşulları sürerken, soğuk havalar da etkisini göstermeye başladı. Hastalık riskine karşı alınan tedbirlerin önemiyse her geçen gün artıyor. Kışlık giyecekler dolaplardan çıkarılırken, antimikrobiyal etkili yeni termal çoraplar dikkat çekiyor. Everfresh teknolojisiyle DAGİ tarafından üretilen outdoor termal çoraplar, günlük kullanımdan kış sporlarına kadar pek çok aktivitede sağlıklı ve rahat bir deneyim vaat ediyor.

Everfresh elyafın kullanıldığı termal çoraplar satışa sunuldu. Markanın mağazaları ve online satış sitelerinde yerini alan çoraplar, Everfresh’in içerdiği çinko bazlı etken maddesiyle kalıcı antimikrobiyal ve antifungal etki sunuyor. Kullanım esnasında her an sıcak tutan çorap, bakteri oluşumunu da yüzde 99,99’a kadar engelliyor.

Kötü kokuya son, daha az yıkama

Verilen bilgilere göre everfresh elyaf ile güçlendirilen termal çorap, bakterilerin çoğalmasını durdurarak kötü koku oluşumunu da önlüyor. Daima temiz ve ferah hissettiren çorap, hızlı kuruyup nefes alan yapısıyla terlemeyle oluşan ıslaklık hissinin oluşturduğu rahatsızlığı önleyerek üst düzey bir termal konfor yaratıyor. Bitim işlemiyle üretilmemesi sayesinde ise insan cildine herhangi bir zararlı etki göstermiyor.

Günün her saatinde spor yaparken, çalışırken veya yürürken giyilebilen termal çorap, ferah dokusuyla yıkama ihtiyacını azaltıyor. Böylece ürün ömrü uzarken, kaynak tüketimini düşürerek çevre duyarlılığıyla öne çıkıyor. Kötü kokuya sebep olan bakterilere imkân veren ortamların oluşmasını önleyen Everfresh ile yıkamalara karşı sonsuz dayanıklılık özelliği bulunuyor. Çoraplar defalarca yıkansa bile ilk günkü kadar hijyenik, sağlıklı ve konforlu kalmayı sürdürüyor.