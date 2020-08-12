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Evden çalışanlar uzaktan takip edilebilecek

SON GÜNLERDE ARTAN COVID-19 VAKA SAYISIYLA GÜNDEME GELEN İKİNCİ DALGA, UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİNİ YENİDEN ŞİRKETLERİN GÜNDEMİNE TAŞIDI.

Ekonomi 12.08.2020, 11:55
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Evden çalışanlar uzaktan takip edilebilecek

Son günlerde artan COVID-19 vaka sayısıyla gündeme gelen ikinci dalga, uzaktan çalışma modelini yeniden şirketlerin gündemine taşıdı.

Pandemi süreciyle kimi şirketler uzaktan çalışma modelini kalıcı hale getirmeyi gündeme aldı. Performans kaygısı olan şirketler ise ofislerine dönmek istedi. Ancak son dönemde vaka sayısında yaşanan artış, uzmanlara göre ikinci dalga senaryosunu kuvvetlendirdi. Sosyal izolasyonun hayati önemi bir kez daha hissedilirken uzaktan çalışma modelini yeniden gündemine almaya hazırlanan şirketler iş takibi ve kontrolünde inovatif araçlara yöneldi. Personel izleme ve takip yazılımı DeskGate Genel Müdürü Turan Can, ‘’Sosyal izolasyon, işlerin aksaması veya performans kaybı anlamına gelmiyor. Salgında ikinci dalga gelse bile teknoloji ile çalışma verimini kontrol altında tutmak mümkün’’ dedi.

Yazılım ile aktif çalışma saatleri hesaplanıyor

Personel izleme ve takip sistemi yazılımının çalışanların bilgisayarlarına yüklenmesiyle yöneticilerin tek bir panel üzerinden çalışanlarla birebir temasta olabildiğini ve böylece hem çalışanların hem de yöneticilerin mevcut iş akışı içerisindeki güven dengelerinin korunabildiğini belirten Turan Can, “Günümüz teknolojisi ile fiziki bir ofis ortamındaki yönetici-personel ilişkisini dijital ortama taşıyabiliyoruz. Sunduğumuz sistemin içerisinde yer alan yönetim panelinden kullanıcı ekranlarını gerçek zamanlı olarak izlemek, bilgisayar açılış-kapanış saatleri raporu ile giriş-çıkış saatlerini tespit etmek, iş ile ilgili website ve programlarda ne kadar zaman geçirildiğini görmek ve aktif çalışma saatleri dakika bazlı olarak analiz etmek mümkün. Burada temel amaç, yöneticilerin kontrol mekanizmalarını sağlıklı temellere dayandırmak ve uzaktan çalışma modeline geçen şirketlerde çalışanların, yöneticileri tarafından veri odaklı ve daha da önemlisi objektif çıktılarla değerlendirmelerini sağlamak’’ dedi.

Uzaktan çalışanlar evden ne kadar çalıştıkların kanıtlayabilecek

Uzaktan çalışma modeline dair yalnızca şirketlerin değil, çalışanların da kaygıları olduğuna değinen Turan Can, “Şirketlerdeki üst düzey yöneticilerin uzaktan çalışma modeline ilişkin endişeleri, temelde kontrol mekanizmalarının zayıflayacağı düşüncesine dayanıyor. Çalışanlar ise işleri için harcadıkları eforun ve emeklerinin yeteri kadar anlaşılmayacağını düşünüyor. DeskGate olarak bizler de geliştirdiğimiz personel izleme ve takip yazılımı ile uzaktan çalışan personellerin iş süreçlerinin verimlilik takibi, detaylı rapor ve uzaktan bağlantı gibi pek çok seçenek ile değerlendirilmesini sağlayan ve aksamasına engel olan bir çözüm sunuyoruz. Bu sayede çalışanın gün içerisinde görevine olan bağlılığı ölçümlenebilir hale getirerek hem kendilerinin evlerinde huzurla çalışmalarına hem de şirketlerin gönül rahatlığıyla, yalnızca sağlıklı kalmaya odaklanmalarına yardımcı oluyoruz’’ şeklinde konuştu.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun

Personal izleme ve takip yazılımlarına ilişkin en çok aldıkları sorunun Kişisel Verilerin Korunması Ka-nunu’na (KVKK) uygunluğuna yönelik olduğunu da belirten Turan Can, “KVKK ,bireyin temel haklarını ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik kanunları içerir ve bu bağlamda şirketlerin, eldeki veriyi doğru ve güvenli bir şekilde işleyebilmesine yol gösterir. Son günlerde evden çalışma modeline geçen firmaların uzak bağlantı ve personelin hangi yazılımlarda ne kadar çalıştığını görme ihtiyacı için yöneldikleri personel izeleme ve takip yazılımları ise KVKK tüzüğüne tamamen uygundur. Burada şirketlere düşen en önemli sorumluluk, KVKK gereği veri kayıtlarını merkezi ofiste kayıt altında bulundurmalarıdır’’açıklamasında bulundu.

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