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‘EvdeKal’arak Bulgaristan’ı keşfettiler

Bulgaristan’ın resmi yatırım ajansı IPC Bulgaria Ltd, EvdeKal sürecinde zoom uygulaması üzerinden yaptığı toplantılarda aralarında Zeynel Abidin Erdem, Mustafa Kaçmaz, Nazmi Arıkan, Ali Kösedağ gibi isimlerin de bulunduğu 200’ün üzerinde işinsanına Bulgaristan’daki yatırım fırsatlarını anlattı

‘EvdeKal’arak Bulgaristan’ı keşfettiler

Bulgaristan’ın resmi yatırım ajansı IPC Bulgaria Ltd, EvdeKal sürecinde zoom uygulaması üzerinden yaptığı toplantılarda aralarında Zeynel Abidin Erdem, Mustafa Kaçmaz, Nazmi Arıkan, Ali Kösedağ gibi isimlerin de bulunduğu 200’ün üzerinde işinsanına Bulgaristan’daki yatırım fırsatlarını anlattı

11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:36
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‘EvdeKal’arak Bulgaristan’ı keşfettiler

Türk işinsanları, Covid-19 döneminde “EvdeKal” sloganına bağlı kalırken, bir yandan da dünyadaki yatırım fırsatlarını araştırmayı ihmal etmedi. Covid-19 pandemisi nedeniyle mart ayının ilk yarısından itibaren herkes evde kalmaya başlarken, Türk iş dünyası kendilerine anlatılan yeni fırsatları dinledi.

Bulgaristan’ın resmi yatırım ajansı IPC Bulgaria Ltd, bu süreçte Türk işinsanlarına Bulgaristan’daki yatırım fırsatlarını anlatmak için toplantılar düzenledi. IPC Bulgaria Ltd yöneticisi Yılmaz Gözcü’nün moderatörlüğünde zoom üzerinden gerçekleştirilen toplantılarda, oturum izni de dahil olmak üzere Bulgaristan’ın sunduğu fırsatlar masaya yatırıldı. Bu toplantılarda Türkiye’de büyük yatırımları olan işinsanlarına Avrupa Birliği’ne daha kolay ve avantajlı açılabilmeleri için Bulgaristan’ın sunduğu avantajlar anlatıldı.

Fikret İnce soruları yanıtladı

Türkiye’deki yatırımları ile dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan işinsanları, Bulgaristan’da yatırım yapmaları halinde Avrupa pazarına daha kolay girebilmenin yollarını aradı. Bulgaristan’daki özelleştirmeler esnasında oranın en büyük alüminyum fabrikası olan Alcomet’i satın alan Fikret İnce de bu toplantılardan ikisine katılarak katılımcıların sorularını yanıtladı. Aynı zamanda Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Kurucu Başkanı olan Fikret İnce, Avrupa’yla ticaretin Bulgaristan’a yapılacak yatırımla çok daha kolaylaşacağına dikkat çekti.

200’den fazla işinsanı katıldı

Söz konusu toplantılara aralarında Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem, Kösedağ Tel Örme ve Çit Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kösedağ, Mutlusan Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaçmaz ve Başkan Yardımcısı Hıdır Kaçmaz, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, İSİFED Başkanı Muammer Ömeroğlu, Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Gönül Kamalı, Perpa A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin, Cabani Ayakkabıları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaban, Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, Kavram Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Durmuş, Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Arıkan, Güzel İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güzel, Greenpark Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Üstündağ, Üçler Market Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Parlak, Cino Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Samsama, Onur Hipermarket Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğan, Beylikdüzü Sanayici ve İşinsanları Derneği Başkanı Adnan Şahin, Avcılar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Soydan Alkan, Elopar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sandal, Teknik Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocasakal, Çuhadaroğlu Metal Yönetim Kurulu Üyesi Metin Yılmaz gibi işinsanlarının bulunduğu 200’ün üzerinde katılım oldu.

Avantajlar öne çıktı

Toplantılarda, Bulgaristan’daki kurumlar ve gelir vergisi oranlarının yüzde 10 düzeyinde olması, temettü vergisinin yüzde 5 gibi çok düşük seviyede bulunması, Bulgaristan’ın 68 ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bulunması, Avrupa’ya ulaşımın kolay ve ülkenin AB üyeliği sayesinde sorunsuz olması gibi konular öne çıktı.

Toplantıların Bulgaristan’ın sektörlere sunduğu avantajların anlatılacağı sunumlarla önümüzdeki dönemde de devam edeceği kaydedildi.

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