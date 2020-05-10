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Evde tüketim artarak devam edecek

Normalleşme süreciyle birlikte gözler, tüketici eğilimlerinde olacak. Eski alışkanlıkların hemen geri dönmesi beklenmiyor.

Evde tüketim artarak devam edecek

Normalleşme süreciyle birlikte gözler, tüketici eğilimlerinde olacak. Eski alışkanlıkların hemen geri dönmesi beklenmiyor.

10 Mayıs 2020 Pazar 11:00
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Evde tüketim artarak devam edecek

Normalleşme süreciyle birlikte gözler, tüketici eğilimlerinde olacak. Eski alışkanlıkların hemen geri dönmesi beklenmiyor.

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, "Normalleşme süreci ve sonrasında da tüketicinin mağaza alışverişi sırasında hijyene daha fazla dikkat edeceğini düşünüyoruz. Açık ürünlerin yerine, paketli ürün tercihi ön plana çıktı ve bu durum devam edecek. Gıda ile birlikte tüketicinin hijyen ürünlerine de ilgisi sürecektir. Salgın dönemindeki kadar olmasa da, hijyen ürünlerinde satış yoğunluğu devam edecek. Bayrama kadar fiyatlarda artış olacağını öngörmüyoruz. Ancak üretim ve tedarik zincirinde ithal unsurlara bağlı olan ambalaj ve ham madde maliyetlerinin yükselmesi, bayramın ardından fiyat artışlarına yol açabilir" dedi. Tüketicinin artık daha sağlıklı beslenmeye başladığını söyleyen Güzeldere "Sebze, meyve, kuruyemiş, kırmızı et ve bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler çok tercih edilmeye başladı. Büyükşehirlerde yoğun ev dışı tüketim azaldı ve evde tüketim yükselişe geçti. Yeni normale geçişte de tüketicinin ana tercihi bu olacak. Online alışveriş yoğunluğu da sürecek" diye konuştu.

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