Evde bakım yardımı ödemeleri bugün hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını, bu kapsamda 888.5 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Yanık, “Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Ayrıca, içerisinde bulunduğumuz 10-16 Mayıs Engelliler Haftasının ‘Erişebilir Türkiye, engelsiz yaşam’ için vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.(SÖZCÜ,COM)