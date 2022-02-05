"Evcil hayvan ürünleri sektörü 2021 yılında 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi"

Evcil hayvan ürünleri sektörünün 2021 yılı rakamları ve 2025 yılı hedefleri açıklandı. 2021 yılında 200 milyon doları aşan bir ihracat gerçekleştiren sektör, 2025 yılında 500 milyon dolar bir ihracat hedefliyor.

Evcil hayvan ürünleri sektörü, 2021 yılı rakamları ve 2025 yılına kadarki hedeflerini İstanbul Bahçelievler’de bulunan bir alışveriş merkezinde açıkladı. Toplantıda verilen bilgilere göre, 2021 yılında 200 milyon doları aşan bir ihracat gerçekleştiren sektör, 2025 yılında 500 milyon dolar bir ihracat hedefliyor.

Evcil hayvan ürünleri sektörü buluşmasında birçok kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcileri bir araya geldi. Sektör verilerini paylaşan Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin, "Pandemi dönemiyle gelişen ve büyüyen evcil hayvan ürünleri sektörü 2021 yılını 200 milyon doları aşan ihracat ile tamamladı. Sektörün 2025 yılı hedefi 500 milyon dolar seviyelerine ulaşmak. Sektörün lokomotif görevini yüzde 80’lik pazar payı ile evcil hayvan gıda ürünleri oluşturuyor” dedi.

“Pandemi döneminde gelişen ve büyüyen bir sektör olduk”

Pandemi döneminde evcil hayvan ürünleri sektörünün büyüyen bir sektör halini aldığını belirten Çetin, “Evcil hayvan ürünleri sektörü 2021 yılını başarılı bir şekilde atlattı. Pandemi dönemi içerisinde birçok sektör zorluklar yaşarken, evcil hayvan ürünleri sektörü üretimiyle ve lojistik süreciyle evcil hayvan sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir yıl geçirdi. İhracatıyla hem de iç pazarıyla gelişen bir sektör konumunu geldi” ifadelerini kullandı.

“Evcil hayvan ürünleri 2021 yılında 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi”

İhracat rakamlarının evcil hayvan ürünlerinde 200 milyon doları aştığını belirten Çetin, “Sektörün ihracat rakamlarına bakacak olursak 2021 yılı itibari ile 200 milyon doları geçtiği görülüyor. Bunun yüzde 80’i evcil hayvan gıda ürünleri gurubunun oldu. Toplam pazar büyüklüğü olarak baktığımızda ithalatımız, ihracatımız ve iç pazarımızın tüketici rakamları 750-800 milyon Euro’lara yaklaştı. İlk hedefimiz daha sağlıklı bir evcil hayvan bakımı oluşturmak. Kuvvetli markalar oluşturup dünya pazarında hakim ülke haline gelmek istiyoruz. Şu anda özellikle Ortadoğu ve Asya’daki gücümüzü Avrupa ülkeleri ve diğer uzak kıta ihracatlarında geliştirmek. Kısa vadede 350-400 milyon dolarla ihracatını yüzde 40 oranında büyütmüş bir sektör haline gelmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Hedef 500 milyon dolar”

Sektörün 2025 yılı hedeflerini açıklayan Çetin, “2025 yılındaki ihracat hedefimiz 500 milyon dolarlara ulaşabilir. Evcil hayvan maması konusunda sektörde toplamda 3 fabrikası olan bir ülkeydik. Şu an 7 fabrikaya kadar çıktık. Kedi kumu konusunda 6 fabrikaya ulaştık. Aksesuarlar ve diğer üretim konularında ise 500’ü aşkın üretici firma oluştu. Tüm evcil hayvan guruplarını ele aldığımızda gıda ürünleri şu anda sektörün lokomotifi diyebiliriz” dedi.