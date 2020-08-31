Evcil hayvan sigorta kapsamında

Kedi ve köpeklerin yanı sıra evcil kategorisine giren; kuş, balık, kemirgen ve sürüngen gibi hayvanların kapsama alındığı seçime bağlı teminat ile sigortalılar, anlaşmalı veteriner kliniklerinde birçok hizmetten ücretsiz faydalanabiliyor.

Yeni nesil sigortacılık anlayışına sahip Allianz Türkiye, üç farklı planla yenilenen Yuvam Sigortası’na “Evcil Hayvan Asistans Hizmeti” teminatını da ekledi. Şirketten verilen bilgilere göre, Allianz Türkiye, “Evcil Hayvan Asistans Hizmeti”ni, müşterilerinin evlerini ve eşyalarını yangından hırsızlığa kadar pek çok riske karşı koruyan Yuvam Sigortası Kapsamlı Paket ile sunuyor. Pakette seçime bağlı olarak yer alan teminat ile sigortalılar, evcil hayvanları için anlaşmalı veteriner kliniklerinde; veteriner hekim muayenesi, tırnak kesimi, göz temizliği, kulak temizliği, parazit damlası veya pire tasması hizmetlerinden yılda bir kez ücretsiz faydalanabiliyor.

Şirket olarak çeviklik üzerine kurdukları iş stratejileri doğrultusunda daha sade, kolay anlaşılır ve zengin içerikli ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Allianz Türkiye Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün, “4 milyon evcil hayvanın sahiplenildiği ülkemizde, bu tarz bir girişimde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Teminatımızın kapsamı sadece kedi ve köpek dostlarımız ile sınırlı değil; evcil kuşlar, evcil balıklar, evcil sürüngen ve evcil kemirgenleri de kapsama dahil ettik. Müşteri merkezli vizyonumuzla müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru belirleyip yenilikçi ürünlerimizle onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.