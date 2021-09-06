EV VE MUTFAK EŞYALARI FUARINA YURT DIŞI SATIN ALMACI İLGİSİ REKOR SEVİYEDE

“Fuarsız geçen iki yılın ardından yurt içi ve yurt dışından satın almacılar, sabırsızlıkla Zuchex’i bekliyor” diyen Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, 2019’daki son buluşmada 108 ülkeden yaklaşık 33 bin ziyaretçi ağırlayan Zuchex’in şu ana kadarki yurt dışı ziyaretçi kayıtlarında yüzde 25 artış olduğunu açıkladı. Bunda, aralıksız sürdürülen yurt dışı pazarlama çalışmalarının önemli bir etkisi olduğunu belirten Aytemur, “Ticaret Bakanlığı’nın tanıtım ve Alım Heyeti desteğinin yanı sıra Tarsus Turkey olarak uygulamaya koyduğumuz Overseas Buyer programı sayesinde, özellikle küresel ölçekli önemli perakende zincirlerinin satın almacıları, yeni ticaret anlaşmaları yapmak üzere İstanbul’a geliyor. Zuchex’in yurt dışı ziyaretçi sayısındaki rekor artış, sektörün cirosuna da olumlu yansıyacak. Bu yılki fuarımızda, 1 milyar doların üzerinde ticaretin gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

T.C. Ticaret Bakanlığı, İMMİB (İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri), ZÜCDER (Züccaciyeciler Derneği) ve KOSGEB’in destekleriyle Tarsus Turkey tarafından 31.’si düzenlenen Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, #yenidenbuluşuyoruz sloganıyla, 16 – 19 Eylül tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek. Fuar, 11 salon ve toplam 100 bin metrekare alanda, çoğu üretici 650 firma ile yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 35 bin ticari satın almacıya ev sahipliği yapacak.

Zuchex 2021’de, “Sofra ve Mutfak Eşyaları”, “Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eşyaları / Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşyaları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile “Elektrikli Ev Aletleri” kategorilerinde lider firmaların en yeni koleksiyonları ve 2022 tasarımları ziyaretçilerle buluşacak. Ev ve mutfak eşyaları endüstrisinin geleceğini sergileyecek organizasyonu yerinde takip etmek isteyenler, zuchex.com üzerinden ücretsiz kayıtlarını yaptırabilirler.