Ev tekstili tasarım yarışması finalistleri belli oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi iş birliğinde bu yıl 11’incisini düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nın finalistleri belli oldu.

Ev tekstili sektörüne yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırarak yeni tasarımcılar yetiştirmek amacıyla düzenlenen Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’na devam edecek 5 finalist belli oldu. 12 yarışmacının arasından sundukları paftalarla finalist olmaya hak kazanan 5 isim, şimdi ilk üçe girmek için yarışacak. İlk 3’e giren tasarımcılar; online İngilizce eğitimi, tasarım tescil imkânı ve yurtdışı tasarım bursuna başvurma imkânına sahip olabilecek. Yarışmada birinci olan tasarımcıya ilk kez bir yıllık EAT Jakarlı Dokuma

Tasarım Programı Lisansı ve kullanıcı eğitimi verilecek.

Estetik ve fonksiyon ön planda

Master Class ikinci adım eğitimlerinin ardından yarışmacılar, sürdürülebilirlik temasına bağlı kalarak ev tekstili ürünlerinden oluşan kapsül koleksiyonlarını tasarladılar. Koleksiyonda yer alan ürünler, kurgulanan bir yaşam alanı içinde, ürünlerin teknik detaylarının da belirtildiği bir pafta formatı ile üçüncü değerlendirmeye hazır hale getirildi. Jüri üyeleri tarafından; temaya uygunluk, malzeme kullanım biçimi, anlatım ve sunum yeterliliği gibi kriterlere göre değerlendirilen paftalar sonucu en yüksek puanı alan 5 finalist şu isimlerden oluştu: Birce Avcu-Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Giyim Tasarımı Bölümü, Buse Sözen-Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Nursima Toprak- Marmara Üniversitesi Tekstil Bölümü, Pelin Aykar-Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Yaren İrem Özbay-Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü.

Kumaş üretim süreci başlıyor

Finale kalan yarışmacılar yarışma moderatörü ve mentorü koordinatörlüğünde projelerini geliştirmek ve endüstriyel üretime uygun hale getirmek amacıyla pafta geliştirme eğitimlerine alındı. Eğitimler sırasında her bir finalistin üretime girecek birer tasarımları belirlendi. UTİB tarafından onaylanan firmalarda moderatörün koordinatörlüğünde tamamlanacak üretim süreci sonrası final jüri değerlendirmesi yapılacak. Her bir finalistin koleksiyonlarını anlatmak için beşer dakikalık süreye sahip olacağı final değerlendirme öncesi, yarışma sürecindeki son eğitim olan sunum koçluğu eğitimleri gerçekleştirilecek.