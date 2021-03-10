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Ev tekstili sektörü UR-GE projeleri ile çıtayı yükseltecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde ev tekstili sektöründe iki yeni Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi başladı. Paketli ev tekstili ürünleri ile perdelik ve döşemelik kumaş sektörlerinde hayata geçirilen projeler kapsamında ortak yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri yürütülmesi hedefleniyor.

Ekonomi 10.03.2021, 13:43
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Ev tekstili sektörü UR-GE projeleri ile çıtayı yükseltecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde ev tekstili sektöründe iki yeni Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesi başladı. Paketli ev tekstili ürünleri ile perdelik ve döşemelik kumaş sektörlerinde hayata geçirilen projeler kapsamında ortak yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri yürütülmesi hedefleniyor.

BTSO, üyelerinin dış pazarlara açılması ve ihracat kaynaklı gelirlerini artırabilmesi amacıyla UR-GE projelerine devam ediyor. Türkiye’nin en fazla UR-GE projesi yürüten kurumu olan BTSO, projelerine paketli ev tekstili ürünleri ile perdelik ve döşemelik kumaş sektörlerini de ekledi. Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirilen ‘UR-GE ile Bursa Paketli Ev Tekstili Ürünleri Sektörünün İhracatının Geliştirilmesi’ ve ‘UR-GE ile Bursa Perdelik ve Döşemelik Kumaş Sektörünün İhracatının Geliştirilmesi’ projelerinin bilgilendirme toplantıları online olarak gerçekleştirildi. Toplantılarda sektör temsilcileri, UR-GE projeleri ve kümelenme modeliyle ihracatta yeni pazarlara girişteki devlet destekleri hakkında bilgi aldı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, dünyada ev tekstili ticaretinin büyüklüğünün 100 milyar dolara ulaştığını söyledi. Ev tekstilinin Bursa’nın ihracatçı sektörleri arasında dünyada en fazla söz sahibi olduğu sektörlerden biri olduğunu ifade eden İsmail Kuş, UR-GE projeleri ile ev tekstilinde başarı çıtasını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı. Bursa’nın sektörde yüksek bir kalite algısına sahip olduğunu belirten İsmail Kuş, “Perde, tül, kumaş, havlu, bornoz, çarşaf ve nevresim gibi ürün gruplarında nitelikli üretim yapan çok sayıda firmamız bulunuyor. Küresel pazarda rekabet ettiğimiz Çin’e karşı hem kalite hem de lojistik olarak önemli avantajlara sahibiz. UR-GE kapsamında gerçekleştireceğimiz yüksek standartlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri, alım heyetleri ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri ile ihracat potansiyelimizi güçlendirmeyi amaçlıyoruz.”dedi.

İsmail Kuş, ev tekstili sektörünün Bursa’da ihracatta katma değeri en yüksek sektörlerin başında geldiğini belirterek, “Bursa’nın kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 4 dolar seviyesindeyken ev tekstilinde bu rakam 8 doların üzerinde. Markalaşma ve tasarımla katma değeri yükselterek sektörü daha iyi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Firmalarımız bu alandaki çalışmaları kendi imkanlarıyla yaptıklarında yüksek maliyetlerle karşılaşıyorlar. Ancak UR-GE ve kümelenme modeli ile yürütülen çalışmalara Ticaret Bakanlığımız yüzde 75 destek sağlıyor. Yeni düzenleme ile sanal ortamda gerçekleştirilecek yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerinin de destek kapsamına alınması firmalarımıza önemli bir avantaj sağlayacak.” diye konuştu.

Paketli Ev Tekstili Ürünleri UR-GE’sinde 24, Perdelik ve Döşemelik Kumaş Sektörü UR-GE’sinde ise 46 firmanın yer aldığı bilgisini veren İsmail Kuş, üç yıl olan proje sürelerinin başarı koşuluyla Bakanlık tarafından iki yıl daha uzatılabildiğini de sözlerine ekledi.
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