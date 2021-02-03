Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Şubat zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,53 arttı. Bugün açıklanan enflasyon rakamı ile hem ev sahipleri hem de kiracılar, kiralara gelecek zammı merak etmeye başladı. Ev sahibi ve kiracılar Şubat ayında kiralara ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. Peki, zamlı kira bedeli nasıl hesaplanıyor? İşte merak edilen detaylar..

KİRA ARTIŞ ORANLARININ HESAPLANMASI

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığının hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık.

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI

Bu durumda, konut kirası bin lira olan bir vatandaşın, enflasyona göre şubat ayında zamlı kira tutarı 125,30 lira olması gerekiyor.