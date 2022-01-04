‘Ev sahibi TÜFE’nin üstünde kira talep edemez’

Kira artışları hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan “Kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla belirleniyor. Bu hesaplama ile baktığımızda enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak ayı kira artış oranı belirlendi. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu. Bunu 2 bin TL'lik bir kira bedeli üzerinden hesaplarsak, 392 TL'lik bir artış ile kira bedelinin 2 bin 392 TL olacağını söyleyebiliriz” dedi.

Ayrı bir anlaşma yoksa…

TÜFE’nin üzerinde kira talep eden ev sahipleri hakkında ise Akdoğan, “Kira zammı, kiracılar ile ev sahipleri açısından en önemli konulardan biridir. Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi gereğince; taraflarca ayrı bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla belirleniyor” diye konuştu.

‘Üstü olamaz’

Akdoğan, kira tutarında ev sahibiyle sorun yaşayanların izlemesi gereken yolları da anlattı. Kira artışında yapılabilecek en yüksek zam oranının son 12 ayın yıllık TÜFE oranlarının ortalaması olarak uygulanabileceğini aktaran Akdoğan, şunları söyledi: “Yani taraflar bu değişim oranının altında bir oranda kira artışı konusunda anlaşabilirler, ancak üstünde anlaşamazlar. Yazılı kontratlarında eğer daha düşük bir oran belirlenmiş ise o zaman bu oran geçerli olacaktır. Kiracılar böyle bir durum mal sahibinin yapmak istediği artışı kabul etmeyerek, yasal orandaki artış ile kiralarını ödemeye devam edebilirler. Mal sahibinin istediği oranda artış yapılmaması tahliye nedeni olarak kabul edilemez.”

‘Kiralar düşebilir’

Akdoğan, yeni yılda ev fiyatları ve kiraların düşme ihtimali hakkında ise “Satılık fiyatlarda pek bir gerileme beklemiyoruz. Lakin kira bedellerinde bir miktar gerileme olabilir. Özellikle kış sezonunun gelmesi ile fiyatlar bir miktar azalabilir” bilgisini verdi.