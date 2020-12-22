İstanbul’da 21 bin 158 konut satışı gerçekleşirken İstanbul'u, Ankara ve İzmir izledi. Bu satışlarda deprem riskinin büyük bir rol oynadığına dikkat çeken Birikimevim Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli, ev sahibi olmak için Birikimevim’e başvuranların depreme dayanıklı yeni projelerde 2+1 dairelere talep gösterdiğinin altını çizdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye genelinde konut satışına ilişkin Kasım ayına ait verileri açıkladı. Araştırmaya göre Türkiye genelinde konut satışlarının 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,7 azalarak 112 bin 483 oldu. Kasım ayı içerisindeki konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 konutla satışlardan % 18,8 ile en yüksek payı aldı. Bu artışın en önemli nedeninin deprem olduğuna dikkat çeken Birikimevim Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli, “İstanbul'u 10 bin 710 konut satışı ve %9,5 pay ile Ankara, yine depremin etkisiyle 6 bin 574 konut satışı ve %5,8 payla İzmir izledi. İnsanların huzur içinde oturabilecekleri, uyuyabilecekleri depreme dayanıklı bir eve sahip olma istekleri arttı” dedi.

Ev sahibi olmak isteyenler depreme dayanıklı ve yeni yapılara yöneliyor

TÜİK Kasım ayı verilerini değerlendiren Birikimevim Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli, şunları söyledi: “TUİK verilerinin açıklanmasının ardından Kasım ayı satış raporlarımızı incelediğimizde, ev sahibi olmak isteyen müşterilerimizin özellikle depreme dayanıklı, 2+1 tipli yeni yapıları tercih ettiğini gözlemledik. Ev sahibi olmak isteyen müşterilerimizin ilk talebi konutların depreme dayanıklı inşa edilmiş ve tercihen yeni binalar olması yönünde… Bu çerçeveden bakıldığında bu ay içerisinde en çok satış yaptığımız şubelerimiz İzmir Bornova ve Karabağlar ve İstanbul Bağcılar oldu. Ayrıca Gaziantep’te de satış oranlarımızın yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yakın zamanda Faizsiz Konut Edindirme Sistemi Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle beraber devlet güvencesi altında satış rakamlarının daha da yükseleceğini ön görüyoruz.”