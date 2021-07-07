Ev kurmanın maliyeti en az 65 bin lira...

Derlenen sepete 37 ürün bulunurken fatura abonelik ücretleri ve ilk kira gibi değişken giderler bir seferliğine dahil edildi.

Bu 3 yıl içerisinde fiyatı en fazla artan ürün yüzde 242 fiyat artışıyla set üstü ocak olurken ikinci ürün yüzde 200 artışla porselen ev eşyası oldu.

2021 Haziran ayında sepetteki en büyük gider kalemi 8 bin 485 lira ile bilgisayar olurken ikinci sırada 8 bin 343 lira ile oturma odası takımı geldi.

3 yıllık süre zarfında ev kurmanın maliyeti iki katına çıkarken, yani yüzde 100 artarken TÜİK’in tüketici fiyat endeksindeki artış yüzde 53.71 oldu.

Sepette bulunan ürünler şu şekilde: Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre ocak (set üstü), ankastre fırın, çift kişilik yatak, yatak bazası, oturma odası takımı, yemek odası takımı, kanepe, sehpa, halı, perde, tül, yatak örtüsü, yorgan, battaniye, pike takımı, nevresim takımı, yastık, havlu, no-frost buzdolabı, doğalgaz abonman ücreti, kiracı tarafından ödenen gerçek kira, davlumbaz, elektrikli süpürge, elektrikli kesici aletler (blender), elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası), ütü, cam ev eşyası, porselen ev eşyası, kaşık, çatal, bıçak takımı (çelik), çelik mutfak eşyaları, teflon mutfak eşyaları, plastik mutfak eşyaları, diğer elektriksiz ev aletleri, televizyon, bilgisayar.

Evlenme hızı son 10 yılın en düşüğünde

Evlenen çiftlerin sayısı 2020 yılında yüzde 10.1 azalarak 487 bin 270 olurken bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2020 yılında binde 5.84 olarak gerçekleşti. 2019 yılında kaba evlenme hızı 6.57’ydi.

Kaba evlenme hızı 2020 yılında 2010’dan beri en düşük seviyeye gerilerken evlilik sayıları da 10 yılın en düşüğüne indi.

Boşanan çiftlerin sayısı ise 2019 yılında 156 bin 587 iken 2020 yılında yüzde 13.8 azalarak 135 bin 22 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2020 yılında binde 1.62 olarak gerçekleşti.

Nisan 2016'da hayata geçirilen Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı uygulamasıyla çiftlere destekler sunuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Çeyiz Hesabı katkısı ise en az 3 yıl boyunca birikim yapmanızı gerektiriyor ve en fazla 12 bin liraya kadar devlet katkısını kapsıyor.

Bakanlığın katkısından faydalanmak isteyenler en az 3 yıl birikim yaparak 27 yaşını doldurmadan evlenmek zorundalar.

Çeyiz Hesabında 36 ile 47 ay birikim yapanlar için birikim tutarının yüzde 20’si devlet katkısı olarak yatırılıyor fakat en fazla 8 bin 893 lira ödeme yapılıyor. 48 ile 59 ay birikim yapanlar için birikimin yüzde 22’si kadar en fazla 10 bin 31 liraya kadar devlet katkısı yatırılıyor.

60 aydan fazla birikim yapanlar için ise birikim tutarının yüzde 25’i kadar ve en fazla 12 bin 37 liraya kadar devlet katkısı yatırılıyor.

Derlenen sepete göre, ev kurmanın maliyeti 3 yılda 2 katına çıkarak 64 bin 896 liraya yükseldi.