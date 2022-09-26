Ev kiralayan öğrencilerin ilk tercihi spotçu ve ikinci el eşyacılar oluyor

50 bine yakın üniversite öğrencisinin bulunduğu Kütahya’da ikinci el ve spot eşya satan esnaf, öğrencileri beklemeye başladı.

Kütahya’nın Balıklı Mahallesi’ndeki ikinci el eşyacılar ve spotçular, Dumlupınar Üniversitesinin açılmasına sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlayarak öğrencileri beklemeye başladı. Kiralık ev tutan öğrencilerin ilk tercihi spotçu ve ikinci el eşyacılar oluyor.

Çamaşır makinası ve buzdolaplarının bin 500 lira, çekyatların 300 liradan başladığını söyleyen ikinci el esnafı Hasan Hüseyin Kıyak, “Biz ikinci el esnafı olarak hazırları tamamladık. Öğrencilerimiz geldiklerinde her türlü malzememiz hazır durumda şu anda. Buzdolabından, çamaşır makinasından, baza, yatak, ocak, halısına kadar öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını hazır duruma getirdik. Fiyatlarımız ise piyasaya göre oldukça uygun, buzdolabı çamaşır makinası bin 50 liradan, çekyatlarımız ise 300 liradan başlıyor ve senesine ve durumuna göre değişiyor. Baza, yatak, başlık bin liradan başlıyor takımı. Bir öğrencinin ortalama 6 bin ila 7 bin liraya tüm ihtiyaçlarını karşılayarak bizden evini kurar. Bu sayı 2,3,4 kişi oldukça kişi başına olan fiyat daha da düşer tabi ki" dedi.

Çarşıda fiyatların mağazalara oranla oldukça uygun olduğuna dikkat çeken ikinci el esnafı İsmail İmar, “Çarşımıza öğrenciler gelmeye başladı. Gelen arkadaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışıyoruz, fiyatlarımız oldukça uygun. Dışarıda mağazalarda da 5 bin lira olan koltukları biz burada daha uygun fiyata biz 500-600 liradan satıyoruz, nakliye ve taşımasını da yapıyoruz. Çarşımıza gelen arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Ev kurma telaşına düşen öğrenciler ve veliler ise fiyatların geçtiğimiz yıllara oranla arttığını ancak sıfır eşya almaktansa ikinci el eşyaların daha ekonomik olduğunu için spotçuları tercih ettiklerini söylediler.